ФАЭТОН (др.-греч. Φαέθων «сияющий», лат. Phaethon) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии сын бога солнца Гелиоса и нимфы Климены (Ovid., Met., II, 19).

Кроме этой, наиболее распространенной версии, существовали и другие варианты: его родителями называли богиню зари Эос и Кефала (Hesiod. Theog., 986-987; Paus., I, 3, 1), он считался сыном Тифона (Apollod., III, 4, 3). Фаэтон, желая убедиться в том, что он сын бога солнца, отправляется на поиски божественного отца (Ovid. Met., I, 750-775). Гелиос, радушно встретивший его в своем дворце, пообещал сыну исполнить любое его желание, и Фаэтон захотел вместо отца управлять его колесницей, но не справился с бессмертными конями Гелиоса, которые отклонились от своего обычного пути и приблизились к земле, угрожая сжечь все живое. Тогда, вняв мольбам Геи , Зевс убил Фаэтона молнией. Он упал в Эридан, а его сестры- гелиады , оплакивая брата на берегах реки, превратились в деревья, а их слезы – в янтарь (Ovid. Met., II, 19-366).

Миф о Фаэтоне был сюжетом одноименной трагедии Еврипида, которая сохранилась лишь во фрагментах. Согласно толкованию Платона, в мифе о Фаэтоне символически воплотились законы движения небесных тел и отразились воспоминания о вызываемых ими природных катастрофах (Tim., 22 c-d).

В античном искусстве наиболее часто обращались к трагической сцене падения Фаэтона, к этому мифу обращались Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тинторетто, Рубенс.

Иллюстрация :

Падение Фаэтона. Картина Петера Пауля Рубенса. 1605 г. Вашингтон, Национальная галерея искусства.

Автор статьи: О.В. Кулишова