ЕВРОПА (В МИФОЛОГИИ)
ЕВРОПА - в греческой мифологии дочь финикийского царя Агенора.
Влюбившийся в Европу Зевс похитил её, по одному из вариантов мифа, превратившись сам в быка, по другому – послав за ней быка. Переплыв на спине этого быка море, Европа попала на Крит, где Зевс разделил с ней ложе, после чего она родила сыновей Миноса, Сарпедона и Радаманфа. Затем она стала супругой бездетного критского царя Астерия («звёздного»), усыновившего её детей.
В изобразительном искусстве получил распространение сюжет «Похищение Европы», представленный либо сценой соблазнения (бык, ласкающийся к Европе), либо собственно похищения (Европа, восседающая на спине плывущего по морю быка). Он встречается в памятниках древнегреческой пластики (метопа «храма малых метоп» в Селинунте, 510-500 годы до нашей эры, Археологический музей, Палермо; беотийская терракотовая статуэтка, 550-500, Лувр, Париж), вазописи (чернофигурная ойнохойя, 550-500 годы, Художественный музей, Кливленд; краснофигурная гидрия, 525-475 годы, Ашмолеанский музей, Оксфорд), в помпеянских мозаиках (Вилла Сан-Марко, Стабии, I век нашей эры) и фресках (15 до нашей эры - 15 нашей эры, Археологический музей, Неаполь). В средневековой книжной миниатюре мотив использовался в иллюстрациях к «Метаморфозам» Овидия. В XV веке появляется в росписях кассоне (Либерале да Верона, Бартоломео ди Джованни), в скульптуре (статуэтка Иль Риччо, Музей изящных искусств, Будапешт). В культуре XVI-XVIII веков «Похищение Европы» вошло в круг наиболее популярных сюжетов античной мифологии, в живописи к нему обращались П. Веронезе, Тициан, Дж.Б. Тьеполо, П.П. Рубенс, Рембрандт, К. Лоррен, А. Ватто, Ф. Буше, Г. Моро и другие; в графике – А. Дюрер, А. Темпеста и другие. В конце XIX-XX веков сюжет получил новую смысловую окраску и символическое наполнение в работах В.А. Серова, П. Боннара, А. Матисса, М. Бекманна.