ЕВРОПА (В МИФОЛОГИИ)

ЕВРОПА - в греческой мифологии дочь финикийского царя Агенора.

Влю­бив­ший­ся в Европу Зевс по­хи­тил её, по од­но­му из ва­ри­ан­тов ми­фа, пре­вра­тив­шись сам в бы­ка, по дру­го­му – по­слав за ней бы­ка. Пе­ре­плыв на спи­не это­го бы­ка мо­ре, Европа по­па­ла на Крит, где Зевс раз­де­лил с ней ло­же, по­сле че­го она ро­ди­ла сы­но­вей Ми­но­са , Сар­пе­до­на и Ра­да­ман­фа. За­тем она ста­ла суп­ру­гой без­дет­но­го крит­ско­го ца­ря Ас­те­рия («звёзд­но­го»), усы­но­вив­ше­го её де­тей.

В изо­бра­зительном искусстве по­лу­чил рас­про­стра­не­ние сю­жет «По­хи­ще­ние Ев­ро­пы», пред­став­лен­ный ли­бо сце­ной со­блаз­не­ния (бык, лас­каю­щий­ся к Ев­ро­пе), ли­бо соб­ст­вен­но по­хи­ще­ния (Ев­ро­па, воссе­даю­щая на спи­не плы­ву­ще­го по мо­рю бы­ка). Он встре­ча­ет­ся в па­мят­ни­ках древнегреческой пла­сти­ки (ме­то­па «хра­ма ма­лых ме­топ» в Се­ли­нун­те, 510-500 годы до нашей эры, Ар­хео­ло­гический му­зей, Па­лер­мо; бе­о­тий­ская тер­ра­ко­то­вая ста­ту­эт­ка, 550-500, Лувр, Па­риж), ва­зо­пи­си (чер­но­фи­гур­ная ой­но­хойя, 550-500 годы, Ху­дожественный му­зей, Клив­ленд; крас­но­фи­гур­ная гид­рия, 525-475 годы, Аш­мо­ле­ан­ский му­зей, Окс­форд), в пом­пе­ян­ских мо­заи­ках (Вил­ла Сан-Мар­ко, Ста­бии, I век нашей эры) и фре­сках (15 до нашей эры - 15 нашей эры, Ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь). В средневековой книж­ной ми­ниа­тю­ре мо­тив ис­поль­зо­вал­ся в ил­лю­ст­ра­ци­ях к «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия. В XV веке по­яв­ля­ет­ся в рос­пи­сях кас­со­не (Ли­бе­ра­ле да Ве­ро­на, Бар­то­ло­мео ди Джо­ван­ни), в скульп­ту­ре (ста­ту­эт­ка Иль Рич­чо, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бу­да­пешт). В куль­ту­ре XVI-XVIII веков «По­хи­ще­ние Ев­ро­пы» во­шло в круг наи­бо­лее по­пу­ляр­ных сю­же­тов ан­тич­ной ми­фо­ло­гии, в жи­во­пи­си к не­му об­ра­ща­лись П. Ве­ро­не­зе, Ти­ци­ан, Дж.Б. Тье­по­ло, П.П. Ру­бенс, Рем­брандт, К. Лор­рен, А. Ват­то, Ф. Бу­ше, Г. Мо­ро и другие; в гра­фи­ке – А. Дю­рер, А. Тем­пе­ста и другие. В конце XIX-XX веков сю­жет по­лу­чил но­вую смы­сло­вую ок­ра­ску и сим­во­лическое на­пол­не­ние в ра­бо­тах В.А. Се­ро­ва, П. Бон­на­ра, А. Ма­тис­са , М. Бек­ман­на.

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