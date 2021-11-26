ЭВРИДИКА
ЭВРИДИКА, ЕВРИДИКА (др.-греч. Ἐὐρυδίκη, лат. Eurydike) - в древнегреческой мифологии имя целого ряда женских персонажей.
1) Эвридика, жена фракийского певца Орфея, которую любящий муж попытался вернуть из царства мертвых (Apollod., I, 3, 2; Verg. Georg., IV, 454-527; Ovid. Met., X, 1-77).
2) Эвридика, дочь Адраста, супруга Ила, мать царя Трои Лаомедонта (Apollod., III, 12, 3).
3) Эвридика, одна из пятидесяти данаид - дочерей Даная (Apollod., II, 1, 5).
4) Эвридика, дочь Лакедемона и Спарты, супруга аргосского царя Акрисия, мать Данаи (Apollod., II, 2, 2; III, 10, 3).
5) Эвридика, жена царя Немеи Ликурга, мать Офельта (Архемора), в честь которого были учреждены Немейские игры (Apollod., I, 9, 14; III, 6, 4).
6) Эвридика, жена фиванского царя Креонта (Soph. Antig., 1180 sqq.).
Иллюстрация:
Умирающая Эвридика. Скульптура Ш.-Ф. Лебефа. 1822. Париж, Лувр.
Автор статьи: О.В. Кулишова