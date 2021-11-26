ЭРИДА, ЭРИС (др.-греч. Ἔρις «спор») На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии богиня раздора.

Эрида, которая особенно часто выступала персонификацией раздора в античной поэзии, – дочь Никты (Ночи), внучка Хаоса, т.е., согласно Гесиоду , Эрида принадлежит к кругу первоначальных космогонических сущностей (Hesiod. Theog., 224).

Среди ее детей – утомительный Труд, Голод, Забвение, Скорби, Битвы, Убийства, Судебные тяжбы и др. силы, несущие несчастья человеческому роду (Hesiod. Theog., 226-232). Эрида – сестра и спутница бога войны Ареса, уже у Гомера она появляется в нескольких сценах сражения (Il., IV, 440-445; XI, 3-14).

Однако Гесиод говорит о двух Эридах – одна ненавистна людям, за то, что является причиной вражды и войн, а другая, которая рождена раньше первой, побуждает их к полезному соревнованию во всех областях занятий (Opp. et dies, 11-26): «Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник; / Нищему нищий, певцу же певец соревнует усердно» (25-26, пер. В. В. Вересаева).

Один из самых известных мифов, связанных с Эридой, касается объяснения в мифологической традиции причин Троянской войны: Эрида на свадьбе Пелея и Фетиды, подбросила яблоко с надписью «Прекраснейшей» ( яблоко Эриды, яблоко раздора ), из-за которого возник спор между Афиной, Афродитой и Герой. Парис, которому боги предали решение дела, выбрал Афродиту, которая пообещала ему помощь в похищении Елены, самой прекрасной из женщин, что и послужило непосредственным поводом к Троянской войне (Apollod. Epit., III, 1-2; Hyg. Fab., 92).

По свидетельству Павсания , Эрида была изображена на знаменитом ларце коринфского тирана Кипсела, который его сын Периандр посвятил в Олимпию: отвратительная видом Эрида была изображена между Аяксом и Гектором, вступившими в единоборство (V, 19, 2).

Римское соответствие Эриды – Дискордия (лат. Discordia «спор», «раздор»), дочь Эреба и Ночи, богиня раздора.

Иллюстрация :

Эрида. Тондо аттического краснофигурного килика. Ок. 550 гг. до н.э. Берлин, Государственные музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова