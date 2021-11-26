ЭОЛ, бог ветров

ЭОЛ (др.-греч. Αἴολος) - в древнегреческой мифологии бог ветров .

Местом пребывания Эола считался остров Эолия. Эол был отцом шестерых сыновей и шестерых дочерей. У Гомера Эол, который был владыкой ветров, вручает Одиссею завязанный мешок с могучими ветрами, оставляя провожатым Зефира (Od., X, 1-75). Однако спутники Одиссея развязали мешок и ветры оказались на свободе, что стало причиной страшной бури, которая вынесла корабль Одиссея вновь к берегам острова Эолии, откуда Эол теперь изгоняет Одиссея.

Греки персонифицировали силу и мощь ветра не только в образе Эола, в мифологических сказаниях присутствуют также устойчивые образы важнейших ветров. Уже Гесиод называет Борея , Нота и Зефира и считает их детьми бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Theog., 378-380). Гомер, кроме того, упоминает и Эвра (Il., II, 145 sqq.).

Борей считался наиболее суровым северным ветром, Нот – южным, Зефир – западным, Эвр – восточным или юго-восточным ветром. Их обычно изображали крылатыми божествами.