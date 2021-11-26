ЕХИДНА, ЭХИДНА (др.-греч. Ἔχιδνα)

В древнегреческой мифологии чудовище, полуженщина-полузмея.

Ехидна – внучка земли Геи и моря Понта , дочь Форкиса и Кето (Hesiod. Theogn., 295-299), хотя в традиции встречаются и другие варианты ее происхождения: она – порождение Тартара и Геи (Apollod., II, 4). По Гесиоду, она – бессмертна, наполовину прекрасная лицом нимфа, наполовину – большая и кровожадная змея (в произведениях искусства она иногда представляется змеей), ее жилище – пещера, скрытая в недрах земли (300-305).

Согласно Гесиоду, от Тифона Ехидна произвела на свет чудовищную собаку Гериона Орфа , «пса Аида» Кербера, лернейской гидры, Химеры , Сфинкса Немейского льва (по другой версии, отцом некоторых чудовищ был Герион, а Немейского льва Ехидна породила от своего сына Орфа). Кроме того, она считалась матерью дракона, который сторожил сад Гесперид, орла, мучившего Прометея (Apollod., II, 1, 2), и Скиллы. Уничтожение этих чудовищ героями – Гераклом , Беллерофонтом, Эдипом и др. – излюбленный сюжет в архаическом искусстве.

Иллюстрация :

Ехидна. Священный лес (Парк чудовищ). Замок Орсини, Бомарцо, Италия (автор: Gabriele Delhey).

Автор статьи: О.В. Кулишова