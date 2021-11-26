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ДРИАДЫ (др.-греч. Δρυάδες)
В древнегреческой мифологии нимфы, покровительницы деревьев (от δρῦς «дуб», «дерево»).
Первоначально дриады – нимфы дуба, затем это название стало общим. С определенным видом деревьев связывались и другие нимфы: так, олицетворением лавра была Дафна, ясеню (др.-греч. μελία) покровительствовали Мелии, которые, согласно Гесиоду, были рождены Землей из капель крови оскопленного Зевсом Урана (Theog., 183-187). Среди дриад были и особенно тесно связанные с тем или иным деревом – гамадриады, которые рождались и умирали вместе с ним. Самые известные из дриад – Дриопа и Дафна.
Иллюстрация:
Дриада. Картина Эвелин Де Морган. 1884-1885. Лондон, Центр Де Морган.
Автор статьи: О.В. Кулишова
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