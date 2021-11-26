ДОДОНА

ДОДОНА - древнегреческий храм в одноименном городе в Эпире, при котором находился знаменитый Додонский оракул, упоминаемый Гомером , Гесиодом , Геродотом .

Додона - центр куль­та Зев­са, в пе­ри­од рас­цве­та греческих по­ли­сов счи­тал­ся об­ще­греческим религиозным цен­тром, вто­рым по­сле ора­ку­ла в Дель­фах. Пред­ста­ви­те­ли жре­че­ско­го ро­да Сел­лов и жен­щи­ны-жри­цы про­ри­ца­ли по ше­ле­сту свя­щен­но­го ду­ба Зев­са, по жур­ча­нию ру­чья, про­те­кав­ше­го у его кор­ней, по зву­ку от уда­ра пле­тей по брон­зо­во­му та­зу при ду­но­ве­нии вет­ра (от­сю­да вы­ра­же­ния «до­дон­ский бич», «до­дон­ская брон­за», «до­дон­ский таз» для обо­зна­че­ния болт­ли­во­го че­ло­ве­ка). В 219 году до нашей эры Додона по­те­рял зна­че­ние по­сле его ра­зо­ре­ния это­лий­ца­ми; пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать с конца IV века нашей эры (при римском императоре Фео­до­сии I).

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