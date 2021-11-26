ДИОСКУРЫ На чтение: 1 минута

ДИОСКУРЫ (Διόσϰουροι, «сы­но­вья Зев­са») - в греческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) близнецы - смертный Кастор и бессмертный Полидевк, сыновья Зевса и Леды, братья Елены и Клитеместры.

Про­сла­ви­лись - По­ли­девк как ку­лач­ный бо­ец, Кас­тор как ук­ро­ти­тель ко­ней. Уча­ст­ни­ки по­хо­да ар­го­нав­тов, ка­ли­дон­ской охо­ты, по­хо­да в Ат­ти­ку за по­хи­щен­ной Те­се­ем Еле­ной и других. Диоскуры счи­та­лись ме­ст­ны­ми до­рий­ски­ми ге­роя­ми, но их культ рас­про­стра­нил­ся да­ле­ко за пре­де­лы Спар­ты. У рим­лян по­чи­та­лись как Кас­тор и Пол­лукс. Со­хра­ни­лись мно­го­численные изо­бра­же­ния Диоскуров в ан­тич­ной пла­сти­ке, ва­зо­пи­си , на гем­мах и мо­не­тах.

Иллюстрация:

«Дио­ску­ры и Ле­да». Ат­ти­чес­кая чер­но­фи­гур­ная ва­за. 3-я четв. VI в. до н. э. Эт­рус­ский му­зей Гри­го­ри­ан­ско­го му­зея (Ва­ти­кан).

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