ДИОНИСИЙСКИЕ МИСТЕРИИ

Таинства и посвящения бога Диониса .

Дионисийские мистерии проводились в самых разных регионах античного мира: в Малой Азии, Греции, Египте, Италии. Отправлялись они частным образом, но как правило, под контролем государства. Дионисийские мистерии получили широкое распространение в эллинистически-римское время.

С дионисийскими таинствами связан следующий миф. Одной из многочисленных возлюбленных Зевса была смертная женщина Семела, дочь фиванского царя Кадма. Ревнивая Гера явилась ей в образе старухи и заронила сомнения в том, что ее любовником является бог. Она внушила уже беременной Семеле мысль упросить Зевса явиться ей во всей его славе и величии, и та, добившись обещания, что он выполнит все, о чем она попросит, высказала свое желание. Зевс не смог нарушить данное слово, хотя и знал, что никто из людей не может вынести подобное зрелище. Его молнии убили Семелу, но сделали еще неродившегося младенца бессмертным. Зевс поместил плод в свое бедро, и спустя положенный срок, на свет появился младенец Дионис. Возмужав, он спустился в Аид и, подкупив Персефону подаренным ей миртом, вывел свою мать из подземного мира. Дионис, бог виноградной лозы и виноделия, много путешествовал, везде насаждая свой культ.

Таков был общераспространенный миф о Дионисе, но вполне возможно, что в мистериях нашла отражение и орфическая версия. Орфизм – религиозно-мистическое движение, возникшее в VI в. до н.э., получившее название от мифического певца Орфея, которому приписывались многочисленные поэмы, оракулы и откровения. Орфики верили в то, что тело есть темница души, которая бесконечно переселяется из одного живого существа в другое, в необходимость воздерживаться от мясной пищи и то, что определенные ритуалы искупают человеческие грехи позволяют душе вырваться из вереницы перерождений. Они учили, что на младенца Диониса-Загрея (его еще называли «старшим Дионисом») напали титаны, разорвали его на части и съели. Зевс, узнав об этом, испепелил этих титанов, а из получившегося пепла создал человека, в котором с тех пор сосуществуют две природы – светлая дионисийская, божественная, и темная титаническая, материальная. Цель жизни человека – изжить титаническую часть и после смерти воссоединиться с богом.

Хорошо известны греческие экстатические праздники и шествия в честь Диониса. Им посвящены «Вакханки» Еврипида , а Диодор Сицилийский пишет о них: «Беотийцы и прочие эллины и фракийцы… учредили торжественные жертвоприношения, справляемые раз в три года в честь Диониса, и верили, что бог в это время является людям. Поэтому во многих эллинских городах каждые три года происходят сборища вакханок и у девушек существует обычай носить тирсы и, приводя себя в исступление, неистовствовать, выкрикивая в честь бога возглас "эуа". Замужние же женщины группами совершают жертвоприношения богу, справляют его таинства и вообще в гимнах прославляют присутствие Диониса, подражая таким образом менадам, которые, как гласит история, издревле были спутницами бога» (Историческая библиотека. IV, 3). Собственно мистерии появляются в этом культе в эллинистическое время. Он не всегда одобрялся государством; хорошая иллюстрация этого – римские события 186 г. до н.э., связанные с Вакханалиями (Тит Ливий. История. XXXIX, 8–18).

Некий грек, «руководитель тайных ночных обрядов», перенес дионисийские ритуалы в Этрурию. Эти таинства изначально были установлены для немногих людей, а затем «наряду с мужчинами, к ним были допущены женщины, а чтобы привлечь еще больше желающих, обряды стали сопровождать хмельными застольями». Оттуда они попали в Рим. Сначала они свободно распространялись, но со временем попали в поле зрения властей. Мать и отчим захотели погубить юного римского всадника Публия Эбутия, и ему было сказано, что во время его болезни мать дала обет после выздоровления посвятить его в вакхические таинства. Ему надлежит в течение десяти дней хранить чистоту, а затем, после трапезы и омовения, она отведет его в святилище. Публия спасла его любовница Гиспала, рассказав об опасностях, которые могли ему там угрожать, ведь «из этой кузницы порока стали распространяться лжесвидетельства, подделка печатей и завещаний, клеветнические доносы, оттуда же отравления и убийства внутри семьи, не оставлявшие подчас даже останков для погребения». После этого ее слова дошли до консула; хотя она и боялась гнева богов, а еще больше – мести других посвященных, она была вынуждена рассказать об этом культе. Как выяснилось, храм сначала посещался только женщинами и в него не допускался никто из мужчин. Три дня в году в храме устраивались посвящения, и жрицами по очереди были различные матроны. Затем Пакулла Анния из Кампании все изменила, заявляя, что делает это по указанию богов. Она посвятила своих сыновей, перенесла церемонии с дневного времени на ночь и заменила три дня в году на пять в месяц. Затем Гиспала рассказала о ночной распущенности и разврате, о предсказаниях в экстазе, о чуде, когда факел окунали в Тибр и вынимали горящим, о том, как с помощью театральной машины человек сбрасывался в пропасть, а говорили, что его похитили боги. Она сказала, что посвященных было огромное количество, почти второй народ. Власти опасались, что они столкнулись с массовым движением, консулы произвели расследование и провели многочисленные аресты и казни.

Виновные были наказаны, а все храмы, которые не могли подтвердить свою древность, разрушены. Было запрещено проводить подобные встречи в Риме или Италии, но если появлялись утверждавшие, что им необходимо принять участие в этих Вакханалиях, то они должны были явиться к городскому претору в Рим, и после рассмотрения их случая сенат примет решение. «Если сенат, в присутствии не менее сотни сенаторов, разрешит таковой обряд, то пусть отправляет его при условии, что участвовать в священнодействиях будет не более пяти человек, что они не будут иметь общей кассы, руководителей священнодействий или жреца». Это неполное запрещение состоялось в 181 г. до н.э.; до нашего времени сохранилась надпись, содержащая текст сенатского постановления.

Однако, эти мистерии не исчезли, и культ Диониса снова приобрел большую популярность на рубеже эр, о чем свидетельствуют надписи, в частности, надпись на постаменте надписи Помпеи Агрипиниллы содержит список 500 членов коллегии почитателей Диониса, фрески помпейской «Виллы мистерий» и рельефы саркофагов. Благодаря этим изображениям мы можем составить некоторое представление о содержании дионисийских мистерий, но необходимо помнить о том, что общепринятой интерпретации фресок «Виллы мистерий» нет, более того, до сих пор непонятно, в какой последовательности необходимо изучать эти изображения, а некоторые исследователи и вовсе сомневаются в том, что они имеют какое-то отношение к культу Диониса. На них встречается изображение священной плетеной корзины (licnon), в которую заглядывает посвященный; иногда она оказывается на его голове. Встречаются и другие символы – менады, сатиры, тирсы и маски. Часты изображения детей, которые принимают посвящение – в этом дионисийские мистерии отличались от остальных; возможно, это было связано с мифами о детстве бога.

Дионисийские таинства обещали счастливую загробную жизнь в пышных застольях рядом со своим богом.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев