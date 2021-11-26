ДИКЕ, ДИКА (др.-греч. Δίκη, лат. Dica) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии богиня справедливости и правосудия, одна из гор .

Дике (букв. «обычай», «право», «справедливость», «суд»), как и ее сестры-горы Эвномия («благозаконие») и Эйрена («мир»), – дочь Зевса и Фемиды, богини права и законного порядка (Theog., 901-903; Pind. Ol., XIII, 6-10). Имена гор, которые называет Гесиод, подчеркивают их значение в политических и морально-нравственных представлениях архаической Греции. С Дике особенным образом связывается понятие о справедливости, в том числе и справедливости социальной, которое появляется уже у Гесиода (Opp. et dies, 256-264). Образ Дике упоминается у Солона , Анаксимандра, он играет огромную роль в сочинениях классиков афинской трагедии: у Эсхила Дике утверждает волю Зевса в царстве людей без оглядки на личности, ее атрибут – меч (Cho., 639; 946, ср.: Soph. Oed. Col., 1381; Ant., 451etc.). В более поздней традиции образ Дике развивается под сильным влиянием философских и мистических течений.

Культ Дике был распространен в Нисее (Мегарида) и Гортине (Крит), она (вместе с сестрами) широко почиталась, по свидетельствам Павсания, во многих местах Пелопоннеса – в Коринфе, Аргосе, Олимпии.

Образ Дике появляется уже в архаическом искусстве: Павсаний (V, 18, 2), описывая знаменитый ларец Кипсела , тирана Коринфа (он был посвящен его сыном Периандром в Олимпию), упоминает об изображении прекрасного вида женщины – Дике, которая борется с Несправедливостью – женщиной отталкивающей внешности (Дике ее душит одной рукой и избивает трость, которую держит в другой руке); подобное изображение сохранилось на вазе из Цере. В более поздней изобразительной традиции Дике часто изображается с мечом в сценах, связанных с царством Аида.

Иллюстрация :

Аллегория мира и процветания государства (Дике, Эйрене и Эвномия). Картина Я. Йорданса (1593-1678). 1887. Виланова-и-ла-Жельтру (Каталония), Музей-библиотека Виктора Балагера.

Автор статьи: О.В. Кулишова