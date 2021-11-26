ДАФНА (др.-греч. Δάφνη «лавр»)

В древнегреческой мифологии нимфа, превратившаяся в лавровое дерево.

Дафна – дочь богини Земли Геи и речного божества Ладона, покровительствующего одноименной реке в Аркадии (по другой версии, речного бога Пенфея, по имени реки в Элиде). Подробное изложение мифа о любви Аполлона к Дафне сохранилось у Овидия (Met., I, 452-567). Спасаясь от преследований Аполлона, она взмолилась и попросила у родителей превратить ее в лавр, который с тех пор Аполлон сделал своим священным растением. По одной весии мифа, это произошло в Дельфах, по другой, - это случилось в Сирии, где по имени нимфы был назван город Дафна .

Превращение Дафны в лавр – сюжет, популярный в европейской художественной традиции (произведения Бернини, Рубенса, Пуссена, Тьеполо и др.).

Иллюстрация :

Аполлон и Дафна. Картина Дж. У. Уотерхауза. 1908.

Автор статьи: О.В. Кулишова