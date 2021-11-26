АНДРОМЕДА (др.-греч. Ἀνδρομέδη)

В древнегреческой мифологии дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи .

Согласно мифу, Андромеда в виде искупительной жертвы должна была быть отдана на съедение морскому чудовищу. Спас ее Персей , который возвращался с головой Медузы к пославшему его за этим страшным трофеем царю Полидекту. Персею удалось справиться и с кознями, которые пытался строить против него бывший жених Андромеды Финей, брат Кефея, – герой превратил его в камень.

Андромеда стала женой Персея, вместе с которым они имели большое потомство, среди детей Персея и Андромеды – Амфитрион, Алкмена и др. (Apollod., II, 4, 3; 4, 5). После смерти Андромеда, как и ее родители была помещена на небо среди звезд (Ps.-Eratosth., 17).

Сюжет спасения Андромеды Персеем был чрезвычайно популярен уже в античном искусстве, к нему обращались в последующие времена Тициан, Рубенс, Рембрандт и др.

Иллюстрация :

Персей и Андромеда (Кефей и Кассиопея благодарят Персея за спасение дочери). Картина П. Миньяра. 1679. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова