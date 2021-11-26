АФАМАНТ

АФАМАНТ, АТАМАНТ (др.-греч. Ἀθάμας) - в древнегреческой мифологии царь жившего в Беотии племени миниев.

Сын царя Эола, внук Эллина (Apollod., I, 7, 3). Его первой супругой была богиня облаков Нефела , которая родила ему близнецов Фрикса и Геллу . Впоследствии Афамант женился на дочери Кадма Ино, родившей ему сыновей Леарха и Миликерта (Apollod., I, 9, 1-2).

В припадке безумия, которое на него наслала Гера, Афамант, убил из лука Леарха, А Ино с Милекетом, испугавшись, бросилась в море (Ovid. Met., IV, 416-542).

Излечившись от безумия, Афамант снова вступил в брак, т.к. считал Ино мертвой. Его новой супругой стала Фемисто, от которой Афамант имел детей Орхомена и Сфингия (Hyg. Fab., 239). Узнав, что Ино жива, Афамант послал за ней. Фемисто, желая погубить детей Ино, по ошибке убивает своих и кончает с собой.