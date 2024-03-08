СИБАРИС

Сибáрис ( древнегреч. Σύβαρις) — древнегреческий полис в Южн. Италии, на побережье Тарентского залива Ионического моря. Основан в 709 до н. э., в ходе Великой греческой колонизации, выходцами из Ахайи. Выгодное положение С. на торговых путях и плодородие земель привели к необычайному богатству и процветанию города. Название жителей С. — «сибариты» даже стало нарицательным для обозначения изнеженных бездельников. В 510 до н. э. С. потерпел поражение в вой­не с г. Кротон и был разрушен. В 443 до н. э. на месте С. была основана общегреческая колония Фурии.

Лит. : The Western Greeks: Classical Civilization in the Western Mediterranean. London, 1996. И. Е. Суриков.