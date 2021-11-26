МЕТРОПОЛИЯ
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Государство, имеющее колонии или иные зависимые, обычно заморские, территории.
В Древней Греции М. назывались города (см. Полис), имевшие колонии (см. Колонии античные). М. не владела своими колониями, но покровительствовала им и играла роль третейского судьи в их спорах. В эпоху колониальных захватов М. стали называть государства, владеющие колониями (обычно заморскими). Политико-правовые формы связей М. с колониями могли быть различными (протекторат, вассалитет и др.), но по существу они сводились к господству М. над зависимыми регионами (заморскими территориями, областями, провинциями и т. п.). М. называют также центр провинции или области (напр., в Канаде), крупный город, экономически и культурно доминирующий в данном регионе, столицу государства.
Автор статьи: В. Е. Чиркин.