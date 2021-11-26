КОНСТАНЦА
КОНСТАНЦА (Constanța) - город в восточной части Румынии, административный центр жудеца Констанца.
Население 299,4 тыс. человек (2009 год), третий по численности населения город страны после Бухареста и Клуж-Напоки. Расположен на побережье Чёрного м.; конечный пункт на канале Чернаводэ - Констанца (соединяет Дунай с Чёрным морем). Крупный транспортный узел. Главный морской порт страны (входит в десятку крупнейших европейских портов, грузооборот 57,8 млн. т в 2007 году; имеются контейнерный терминал, терминал для судов типа ро-ро). Международный аэропорт им. М. Когэлничану.
Город основан ионийскими греками из Милета в 657 году до н. э. под названием Томы (Τόμοι), в 29 году до н. э. завоёван римлянами, которые сохранили его прежнее название. В Констанце находился в ссылке (8-17 годы н. э.) и умер Овидий.
В III веке город сильно разрушен готами. При императоре Диоклетиане столица римской пров. Малая Скифия (Scithia Minor). Достигла своего расцвета при императоре Константине Великом. При его сыне Констанцие II был построен новый гордской квартал, который в честь него получил назв. Константиниана (Constantiniana; по другим данным, назван в честь сестры Константина Великого - Константианы), это название было перенесено и на старый город. В IV-XIV веках вместе с Добруджей попеременно находилась под властью Византии, Первого и Второго Болг. царств, Генуи; в Констанце располагались резиденции митрополита и провинц. властей. В 1413 году (по др. данным, в 1418 году) город попал под власть Османской империи, именовался Кюстенджа. В 1878 году по результатам русско-турецкой войны 1877-1878 годов передан Румынии.
Среди частично сохранившихся древне-римских и византийских построек (часть из них находится в Археологич. парке) наибольший интерес представляют украшенные мозаикой торговые здания и бани II-III веков и христианские храмы V-VI веков. На главной площади города (пл. Овидия) - памятник Овидию (1887 год, скульптор Э. Феррари) и здание бывшей мэрии. Архитектурный символ города - расположенное на набережной здание казино (1909 год, архитекторы Д. Ренар и П. Антонеску, модерн); там же - генуэзский маяк (1858-1860 годы), бюст поэта М. Эминеску (1930 год). Православный кафедральный собор Святых Петра и Павла в неовизантийском стиле (1883-1895 годы, арх. И. Минку), православная греческая церковь Св. Елены (1865-1867 годы), католическая церковь Св. Антония (1937 год), мечеть Махмудие (Махмуда II; 1910 год), деревянная церковь Св. Мины. Среди памятников гражданской архитектуры - Дом со львами (конец XIX века), здание театра «Фантазия» (1927 год).
Военно-морская академия «Мирча чел Бэтрын» (1920 год; современное название и статус с 1990 года), Университет им. Овидия (1961 год), Морской университет (1972 год, современное название и статус с 2000 года). Национальный музей истории и археологии (1879 год), Музейный комплекс естественных наук (1958 год; включает дельфинарий, планетарий, астрономическую обсерваторию); среди других музеев - художественный (1961 год), Румынский морской (1969 год), народного искусства (1990 год), военно-морского флота. Театры: оперы, балета, «Фантазия», «Овидий», кукольный. Черноморский филармонический оркестр (до 1992 года под названием Симфонический оркестр Констанцы).
Констанца - ядро важного промышленного узла. Судостроительные и судоремонтные верфи в Констанце («Santierul Naval Constanța») и Мангалии (кор. «Daewoo Mangalia Heavy Industries Shipyard»); услуги по ремонту торговых судов предоставляет также верфь в Мидии. В спутнике Констанци - Нэводари действуют нефтехимический комбинат «Petromidia» (мощности по переработке 4 млн. т сырой нефти в год; импортная нефть поступает в терминалы портов Констанца и Мидия; выпуск различных видов автомобильного и авиационного топлива, органических полупродуктов), завод по производству фосфорных удобрений и серной кислоты «Fertilchim» (использует импортные фосфаты). Производство сельско-хозяйственной техники, металлообработка. Широко представлена пищевая (мукомольная, хлебобулочная, мясная, маслобойная, рыбоконсервная, плодово-консервная) промышленность; производство пива (завод концерна «Heineken»), виноделие. Предприятия лёгкой (швейной, трикотажной, шерстяной), деревообрабатывающей, цементной промышленности. ТЭЦ (110 МВт).
Констанца - один из важнейших приморских туристических центров Румынии, близ города - курорты Мамая, Эфория, Текиргёл.
Близ Констанца - колонна Траяна в Адамклиси (109, Аполлодор из Дамаска), руины античных и византийских городов Истрия (греческая колония с VII века до н. э., руины храмов Афродиты, Зевса, терм) и Каллатис (ныне г. Мангалия; VI век до н. э., руины крепости, базилики; мечеть 1525 год).
В районе Констанца, на шельфе Чёрного моря, компания «Petromar» ведёт добычу нефти и газового конденсата.
Иллюстрации:
Констанца. Здание казино. 1909. Архитекторы Д. Ренар и П. Антонеску. Архив БРЭ.