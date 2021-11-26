КИРЕНА

КИРЕНА - древ­ний го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ли­вии.

Расположен близ побережья Средиземного моря, на плато аль-Джабаль аль-Акдар на высоте около 600 м. Главный центр Киренаики. Основан около 630 года до нашей эры греческими колонистами с острова Фера. Первым царём Кирены был Батт. В период господства ди­на­стии Бат­тиа­дов го­род бла­го­да­ря мо­ре­ход­ст­ву и тор­гов­ле дос­тиг вы­со­кой сте­пе­ни про­цве­та­ния и стал объ­ек­том при­тя­за­ний со сто­ро­ны Егип­та Древ­не­го и Кар­фа­ге­на.

Власть Баттиадов была уничтожена в последней четверти VI века до нашей эры персидским царём Камбизом II, присоединившим Кирену к египетской сатрапии. В составе Ахеменидов государства представлял собой полис с демократической формой правления. Около 331 года до нашей эры город был завоёван Александром Македонским, с 322 года до нашей эры в составе государства Птолемеев. С 96 года до нашей эры - под властью Ри­ма .

Один из крупных торговых и культурных центров античности. Из Кирены вывозились так называемые киренские вазы, хлеб, вино, фрукты и в особенности сильфия (растение, употреблявшееся для изготовления лекарств). В IV-V веках нашей эры город пришёл в упадок. Неоднократно подвергался разрушениям: при подавлении еврейского восстания в 115 году, при землетрясениях в 262 и 365 годах, во время арабских завоеваний в VII веке.

Археологические раскопки проводятся с начала XX века (Р. Нортон, Американский археологический институт). Кирена - родина философов Аристиппа, основателя киренской школы философии, и Карнеада, поэта Каллимаха и географа Эратосфена.

Руины города расположены на двух холмах и в так называемом Нижнем городе между ними. На юго-западном холме - акрополь (найденная здесь статуя Юпитера скульптора Зеннона - ныне в Археологическом музее города Бенгази); агора с портиками и храмом Деметры и находящиеся близ неё Капитолий и Цезареум (прямоугольное здание, перестроенное в начале I века нашей эры из эллинистического гимнасия II века до нашей эры, окружённое портиком, включает малый храм Диониса и базиликальный зал конца I века нашей эры).

На северо-восточном холме, на котором расположена современная деревня Шаххат, - храм Зевса Олимпийского (конец VI-V века до нашей эры), цирк или ипподром, высеченный в скале (V-IV века до нашей эры). Главная дорога между холмами ведёт от восточных городских ворот через пропилеи с колоннами, украшенными спиралевидными каннелюрами (начало III века нашей эры), к храму Аполлона (конец VI века до нашей эры, перестраивался в V-IV веках до нашей эры, II век нашей эры и позднее; дорический периптер) и руинам малых храмов (в том числе храм Артемиды), источнику Аполлона, театру (начало V века до нашей эры, перестроен в II-III века нашей эры), большим и малым термам (1-2 века).

В восточной и юго-восточной частях Кирены - римские виллы (перистильный дом Ясона Великого - начало III века, украшен мозаикой и мраморной декорацией), цистерны, византийская базилика (V-VI века; напольные мозаики), некрополи. Вне стен города - храм Деметры и Персефоны (основан в конце VII века до нашей эры). Археологический музей. Исторические памятники Кирены включены в список Всемирного наследия.

Близ Кирены - вырубленные в скалах и отдельно стоящие гробницы (VI век до нашей эры – IV век нашей эры), порт Аполлония (современный Марса-Суса; основан в VII веке до нашей эры; руины театра III века до нашей эры, терм II века нашей эры, дворца, византийской базилик IV-VI века нашей эры).

Иллюстрация:

Ки­ре­на. Храм Зев­са Олим­пий­ско­го. Кон. 6–5 вв. до н. э. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)