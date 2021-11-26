ИСТРИЯ, город

ИСТРИЯ (греч. ‘Ιστρίη или ‘Ιστρος, лат. Histria, Histrum) - древнегреческий и римско-ранневизантийский город в Нижнем Подунавье (название от греческого Истр, ‘Ίστρος - Дунай).

Один из круп­ней­ших цен­тров в Западном При­чер­но­мо­рье. Ос­тат­ки Истрии на­хо­дят­ся в румынском До­б­руд­же, на бе­ре­гу озера Си­ное, со­еди­нён­но­го с южным ру­ка­вом Ду­ная.

Иден­ти­фи­ци­ро­ва­на в 1868 году французским ар­хео­ло­гом Э. Де­жар­де­ном. Ар­хео­ло­гические рас­коп­ки Истри и ок­ру­ги на­ча­ты В. Пыр­ва­ном в 1914 году, про­дол­же­ны другими румынскими ар­хео­ло­га­ми (1914-1943 годы, с 1949 года). Вы­де­ле­ны пе­рио­ды; от­ра­жаю­щие их слои раз­де­ле­ны на­пла­сто­ва­ния­ми раз­ру­ше­ний и пе­ре­стро­ек: 3 «ар­хаи­че­ских» (около 630-600, 600-550, 550-500 годов до нашей эры), 2 «клас­си­че­ских» (окаоло 500-425, 425-350 годов до нашей эры), 4 «эл­ли­ни­сти­че­ских» (около 350-300, 300-175, 175-100, 100-20 годов до нашей эры), 9 «рим­ских» (около 30-100, 100-170, 170-250, 250-300, 300-375, 375-500, 500-550, 550-600, 600-680 годов нашей эры).

Истрия ос­но­ва­на ко­ло­ни­ста­ми из Ми­ле­та в 657/656 году или около 630 года до нашей эры. В 512 году по­стра­да­ла во вре­мя по­хо­да Да­рия I (смотри Дарий ) про­тив ски­фов. Кон­тро­ли­ро­ва­ла тор­гов­лю гре­ков с вар­ва­ра­ми Ниж­не­го По­дуна­вья и Под­не­ст­ро­вья: вы­во­зи­лись зер­но, скот, ра­бы, мёд, со­лё­ная ры­ба; основной им­порт - мас­ла и ви­на. Около 400 года на­ча­ла вы­пус­кать мо­не­ту. В ран­ний пе­ри­од [около V века (?)] по­сле свер­же­ния оли­гар­хов в го­ро­де бы­ла ус­та­нов­ле­на де­мо­кра­тия. Ве­ро­ят­но, Истрия вхо­ди­ла в Де­лос­ский со­юз, име­ла хо­ро­шие от­но­ше­ния с Од­рис­ским цар­ст­вом фра­кий­цев и ски­фа­ми. Около 339 года раз­ру­ше­на во вре­мя вой­ны ски­фов Атея и ца­ря Ма­ке­до­нии Фи­лип­па II. По­сле вос­ста­нов­ле­ния бы­ла под­чи­не­на диа­до­хом ца­рём Фра­кии (305-281 годы) Ли­си­ма­хом.

Около 262 года под­дер­жи­ва­ла Кал­ла­тис в не­удач­ной вой­не с Ви­зан­ти­ем из-за Том. Ока­за­ла по­мощь Апол­ло­нии Пон­тий­ской (смотри Со­зо­пол) про­тив кель­тов. В 72/71 году под­чи­не­на римским пол­ко­вод­цем Лу­кул­лом. Серь­ёз­ные раз­ру­ше­ния в Истрии свя­за­ны с экс­пан­си­ей «гет­ско­го ца­ря» Бу­ре­би­сты около 60-50 годов до нашей эры. К ру­бе­жу эр из-за на­мы­ва пес­ка в озере Си­ное Истрия пре­вра­ти­лась в не­боль­шой по­сё­лок. Воз­ро­ди­лась в со­ста­ве сою­за за­пад­но­пон­тий­ских го­ро­дов. Около 238 года нашей эры по­стра­да­ла в хо­де Скиф­ских войн, при римсиком императоре Гор­диа­не III (238-244 годы) пре­кра­ти­ла че­кан­ку мо­не­ты и ста­ла не­боль­шим про­винциальным го­род­ком. Рас­цвет Истрии в IV-VI веках свя­зан с дея­тель­но­стью Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го и Юс­ти­ниа­на I. Окон­ча­тель­ный упа­док Истрии - след­ст­вие на­бе­гов авар (около 599/600 года), к концу VII века пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать.

Изу­че­ны ос­тат­ки язы­че­ских хра­мов, римских терм, хри­сти­ан­ских ба­зи­лик, жи­лых квар­та­лов, мас­тер­ских, 6 раз­но­вре­мен­ных ли­ний ук­ре­п­ле­ний, нек­ро­по­ли. Сре­ди на­хо­док - мо­не­ты, дра­го­цен­ные ук­ра­ше­ния (в том числе в со­ста­ве кла­дов), над­пи­си и другое. Му­зей под от­кры­тым не­бом с 1982 года.

Иллюстрация:

Ист­рия. Серь­ги и кре­сты из кла­да, най­ден­но­го в 1953 году. Зо­ло­то, аль­ман­ди­ны. вторая половина VI века (по Ш. Бур­де). Архив БРЭ.

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