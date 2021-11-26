ГИЕРОН I (др.-греч. Ἱέρων, лат. Hiero)

Сиракузский тиран.

При своем брате сиракузском тиране Гелоне был наместником своего родного города Гелы. В 478 г. до н.э. после смерти Гелона стал тираном Сиракуз, оттеснив от управления своего брата Полизала. Во время своего правления значительно усилил власть Сиракуз в Сицилии, переселил жителей ионийских городов Наксоса и Катаны в Леонтины, а на месте Катаны основал новый город, практически военную колонию под именем Этны и заселил ее 10 тысячами дорийских колонистов из Сиракуз и Пелопоннеса (475 г. до н.э.). В 472 г. до н.э. после смерти Ферона принял власть в Акраганте.

Гиерон Вел успешную внешнюю политику. Построил мощный флот. В 474 г. до н.э. одержал победу над этрусками и карфагенянами близ Кум, благодаря чему спас греков Кампании от этрусского господства. Подчинил своему влиянию города ВеликойГреции. Помогал сибаритам против Кротона. Как всякий тиран был очень подозрителен. Его правление было отмечено созданием первой тайной полиции в истории Греции. В то же время он прославился как покровитель науки, литературы и искусства. При нем в Сиракузах было воздвигнуто много прекрасных сооружений. Он привлекал к своему двору знаменитых поэтов Симонида, Пиндара, Эсхила, Бакхилида, Эпихарма, философа Ксенофана. Пиндар прославил Гиерона в трех одах. В одной из них, посвященной победе Гиерона над этрусками, он утверждал, что тот «спас Элладу от тяжкого рабства». Ксенофонт назвал его именем небольшой трактат.

Он принимал активное участие в панэллинских атлетических состязаниях, одержав несколько побед в конных ристаниях в Дельфах и Олимпии. Умер в 467/6 г. до н.э. в Этне и был похоронен со всеми почестями как основатель города. Но его могила вскоре была разрушена прежними жителями, вернувшимися из изгнания. Ему наследовал его брат Фрасибул. Официально Дейноминиды именовали себя «первыми архонтами» и стремились создать некоторое подобие династии. При них Сиракузы превратились в политический и культурный центр всей Западной Греции.