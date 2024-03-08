САМСУИЛУНА

Самсуилýна — царь Вавилонии (1749–1712 до н. э.), старший сын и преемник Хаммурапи , в 1750/1749 его соправитель. В начале правления удерживал общемесопотамскую державу отца в полном объеме, но потом утратил ее север и юг, в ходе чего сформировалась карта Месопотамии конца XVIII — XVI в. до н. э. Существенным фактором нестабильности была субэтническая напряженность: население юга Нижней Месопотамии — «Шумера» (потомки преимущественно шумеров, ранее объединенные в составе царства Ларса , уничтоженного Хаммурапи) не желало мириться с господством Вавилона, т. е. ее северной части — «Аккада» (потомки преимущественно аккадцев ). В 1740-х до н. э. народ касситов мигрировал с востока на Загрос, часть касситов осела там, а часть под предводительством вождя Гандаша вторглась в 1742 до н. э. в Нижнюю Месопотамию. Воспользовавшись этим, отложились Илуни в Эшнунне и Верхняя Месопотамия (в частности, на месте былого царства Мари возникло царство Хана с центром в Терке; вернул независимость дом Шамши-Адада в Ашшуре ). Одновременно на юге Нижней Месопотамии вспыхнули восстания Рим-Сина II (около1742 — 1739 до н. э.), восстановившего царство Ларса (С. именует его «царем Шумера»), Рим-Анума в Уруке и других вождей, включая крайний юг — Приморье . Началась многосторонняя борьба С., касситов и южан (в том числе последних — друг с другом). В ее ходе С. в 1742 до н. э. сражался с касситами, в 1741 до н. э. нанес поражение Эшнунне и союзным ей амореям -идамарац «до границ Элама», Ларсе, Уруку и Исину , в 1740 до н. э. покончил с Рим-Сином II, Рим-Анумом и, видимо, Илуни. Касситы Гандаша были вытеснены из Вавилонии, но осели в левобережье среднего Евфрата северо-западнее Сиппара, основав там свое независимое княжество (около 1740 до н. э.).

В 1737–1736 до н. э. С. подавил продолжавшиеся восстания на юге, укрепил Исин, боролся с мятежами, которые теперь начались и на севере Вавилонии, и вновь в Эшнунне, в 1731 до н. э. повторно подчинил Эшнунну и соседних идамарац. Юг в результате карательных вой­н С. пришел в сильное запустение, массовая документация и шумеро­язычная школьно-писцовая традиция там пресеклась. В 1728 до н. э. С. разгромил царство Апум со столицей в Шехне в Верхней Месопотамии, но едва ли закрепился там. В 1724–1723 до н. э. С. провел наступление вверх по Евфрату и на время подчинил или аннексировал Хану (вероятно, зависимость тогда признали и касситы), в 1718 до н. э. укрепил Саггаратум на нижнем Хабуре (территория Ханы). Однако к 1722 до н. э. на крайнем юге Месопотамии восстал Илумаилу, в 1722–1720 до н. э. он захватил весь Юг, включая Исин и Ниппур и основал на этой территории царство Приморье («Страна Моря»). С. смог позднее вернуть только Нип­пур, в 1715 до н. э. воевал в «земле амореев», в 1714 до н. э. — в области Эбих (Джебель-Хамрин) в пред­горьях Загроса севернее Эшнунны. Накануне смерти С. или вскоре после нее Вавилония подверглась опустошительному набегу эдамского царя Кутир-Наххунте I, разграбившего центральные районы страны, примерно тогда же отложились Хана («страна Мари» вавилонских текстов, пограничным пунктом Вавилонии на этом направлении остался Харрадум) и касситы, после чего наступил новый период стабильности. Объединение Месопотамии, достигнутое Хаммурапи, рухнуло, но и раздробленность XIX в. до н. э. не вернулась, Нижняя Месопотамия осталась прочно поделенной на два царства — Приморье и Вавилония, примерно отвечающие «Шумеру» и «Аккаду». С. продолжал социальную политику отца, выпустил 4 эдикта «мишарум», кассирующих долги (1749, 1742, 1732, 1722 до н. э.).

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .