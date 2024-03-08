САМСУДИТАНА

Самсудитáна — последний царь Вавилонии (1625–1595 до н. э.) из династии Хаммурапи . В начале его правления царство было относительно стабильным и могущественным, продолжая удерживать области на среднем Евфрате до Ханы включительно и, вероятно, Эшнунну . Однако хозяйственно-административный кризис был усугублен угрозой со стороны почти всех соседних политий (Шанхара/Санхара — касситское среднеевфратское княжество династии Гандаша, поначалу, возможно, зависимое от С.; хурритский Ханигальбат в Верхней Месопотамии , аморейские племена последней; Элам , Приморье ; вероятно, также горные касситы Загроса близ Диялы). О тяжести положения говорит небольшой масштаб строительно-храмовых работ, которые велись почти исключительно в Вавилоне и Сиппаре. На первом этапе Вавилонию атаковали касситы дома Гандаша, Ханигальбат, некоторые верхнемесопотамские амореи (самхарцы, идамарац и др.), Элам. Затем отложилась и также обратилась против Вавилонии Хана. Эти нападения привели к полному хозяйственному развалу, волнениям на местах и т. д., столица подвергалась угрозе со стороны неприятельских вой­ск. Около 1605 до н. э. на севере был потерян Сиппар. Затем против С. начал вой­ну Гулькишар, царь Приморья (в итоге захвативший Ниппур ), о чем в Приморье составили придворный эпос. Завершающий удар С. нанес неожиданный поход хеттского царя Мурсилиса I в 1595 до н. э. Он двинулся вдоль Евфрата и, отбросив хурритов Ханигальбата и пройдя через Хану, захватил и разграбил Вавилон. С., очевидно, погиб. Хетты быстро покинули Вавилонию с огромной добычей, а за контроль над ее территорией вступили в борьбу Гулькишар, который занял Вавилон и провозгласил себя его царем, и касситы дома Гандаша. Их правитель (Уршигурумаш или его преемник Харба-шиху) смог вытеснить Гулькишара из Вавилона, перенес туда свою столицу и основал новую, касситскую династию Вавилонии. В ходе всех этих событий Вавилон оказался полуразрушен, и от утверждения в нем касситского царя некоторое время велся счет лет как от «года, когда был (заново) заселен Вавилон». В вавилонской традиции падение С. и его царства рассматривалось как великая, в том числе экономическая, катастрофа страны, пре­одоление которой потребовало долгого времени (царь касситской династии Кадашман-Харбе I около 1400 до н. э. в своем эдикте претендовал на то, что впервые достиг этого только он).

Лит .: Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .