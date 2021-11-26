НАВУХОДОНОСОР I На чтение: 1 минута

Царь Ва­ви­ло­нии (1126–1105 до н. э.).

(Ак­кад­ское – На­бу-ку­дур­ри-уцур I, букв. – На­бу пер­вен­ца хра­ни), При нём стра­на дос­тиг­ла крат­ко­врем. рас­цве­та. Ок. 1110 не­да­ле­ко от сто­ли­цы Эла­ма Суз Н. I бы­ла одер­жа­на бле­стя­щая по­бе­да над элам­ским вой­ском, ко­то­рая по­зво­ли­ла по­ложить ко­нец чу­же­зем­но­му гос­под­ству над Ва­ви­ло­ни­ей, а так­же воз­вра­тить на ро­ди­ну за­хва­чен­ную ра­нее эла­ми­та­ми ста­тую ва­ви­лон­ско­го бо­га Мар­ду­ка. Бла­го­да­ря этой по­бе­де Н. I при­об­рёл оре­ол ге­роя в гла­зах мн. по­ко­ле­ний ва­ви­ло­нян, пис­цы по­свя­ща­ли ему про­из­ве­де­ния, вос­хва­ляв­шие его ге­ро­ич. под­ви­ги. Н. I про­вёл адм. ре­фор­му, раз­де­лив стра­ну на 15 об­лас­тей. Он при­нял ти­тул «царь Ва­ви­ло­на, царь Шу­ме­ра и Ак­ка­да , царь че­ты­рёх стран све­та», ко­то­рый со­хра­нял­ся и за его пре­ем­ни­ка­ми.

Автор статьи: М. А. Дан­да­ма­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)