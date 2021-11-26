НАВУХОДОНОСОР I
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Царь Вавилонии (1126–1105 до н. э.).
(Аккадское – Набу-кудурри-уцур I, букв. – Набу первенца храни), При нём страна достигла кратковрем. расцвета. Ок. 1110 недалеко от столицы Элама Суз Н. I была одержана блестящая победа над эламским войском, которая позволила положить конец чужеземному господству над Вавилонией, а также возвратить на родину захваченную ранее эламитами статую вавилонского бога Мардука. Благодаря этой победе Н. I приобрёл ореол героя в глазах мн. поколений вавилонян, писцы посвящали ему произведения, восхвалявшие его героич. подвиги. Н. I провёл адм. реформу, разделив страну на 15 областей. Он принял титул «царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырёх стран света», который сохранялся и за его преемниками.
Автор статьи: М. А. Дандамаев.