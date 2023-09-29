Навуходоно́сор II

Навуходоно́сор II ( аккадск. Набу-ку­дур-уцур) — cын Набопаласара , второй царь Вавилонии (605–562 до н. э.) из Халдейской династии. Действовал как престолонаследник и полководец при своем отце, в 614 до н. э. в рамках заключения вавилоно-­мидийского союза женился на дочери мидийского царя Киаксара Амитиде. В конце правления отца проводил походы против областей пришедшего в упадок Урарту и египтян, контролировавших Левант до Евфрата. В 605 до н. э. разгромил египетское вой­ско при Каркемише и вторгся в Сирию, но из-за известия о смерти отца повернул назад и вступил на престол, после чего вернулся в Восточное Средиземноморье и в 604 до н. э. целиком покорил его до рубежей Синая. Противостояние с Египтом, не смирившимся с этой потерей, заняло (с перерывами) почти все дальнейшее правление Н. II В 601 до н. э. натиск Н. II был отражен египтянами в битве при Аскалоне, но Левант остался за ним. В 598 до н. э. вторгался в Северную Аравию. Попытки Иудеи перейти под покровительство Египта привели к тому, что в 597 до н. э. Н. II взял Иерусалим , депортировал значительную часть населения и сменил царя Иудеи. В середине 590‑х до н. э. начался серьезный кризис в отношениях с Мидией , а потом и с Лидией : в 596 до н. э. на ­Вавилонию двинулся мидийский вассал — царь Элама , но был отбит. В 595 до н. э. Н. II подавил мятеж в вой­сках. В 594–593 до н. э. Н. II, с одной стороны, разгромил Элам и аннексировал Сузиану, столкнувшись также и с другими силами Мидийской державы, а с другой — вой­ска Н. II покорили царства Киликии (Хуме и Пиринд) до границ Лидии, с силами которой произошла пограничная стычка. В Вавилонии сооружались укрепления в виду угрозы большой вой­ны с мидянами. Воспользовавшись этими осложнениями, Иудея и смежные политии Финикии , Палестины и Заиорданья в 591–590/589 до н. э. отложились к Египту. Между тем начало лидийско-­мидийской вой­ны (ок. 590 до н. э.) разрядило обстановку для Н. II, он возобновил дружбу с Мидией и сосредоточился на борьбе с Египтом и восстановил господство Вавилонии до границ Синая. При этом Н. II взял и разгромил Иерусалим (лето 587 до н. э.). Соломонов храм погиб, Иудея была аннексирована, значительная часть ее населения депортирована. Осада Тира затянулась до изъявления им покорности около 575 до н. э. Еще ранее, в 585 до н. э., Н. II выступил как посредник со стороны Мидии при заключении мидийско-­лидийского мира. В 568/567 до н. э., воспользовавшись борьбой за власть в Египте между царем Априем и мятежным военачальником Амасисом, Н. II ­вторгся в Египет, разгромил силы Априя, разорил страну и способствовал приходу к власти Амасиса, который поддерживал с тех пор с Вавилонией мирные отношения.

Н. II развернул обширное военно-­административное, храмовое и ирригационное строительство (включая стены Вавилона , отстройку в нем зиккурата Этеменанки — «Вавилонской башни» — и сооружение «Висячих садов») и позиционировал себя прежде всего как строитель, организатор порядка в стране и каратель преступников. В композиции «Царь праведности» восхваляются также победы, одержанные им «от Египта вплоть до Хуме, Пиринда и Лидии» на западе до «Мархаши» (Иран за Эламом) на востоке. В ходе своих вой­н Н. II проводил политику массовых депортаций вражеского населения, размещаемого затем в Вавилонии в качестве зависимых царских людей.

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. А. А. Немировский .