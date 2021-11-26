НАБОПАЛАСАР На чтение: 1 минута

Ос­но­ва­тель но­во­ва­ви­лон­ской ди­на­стии и царь Ва­ви­ло­нии в 625–605 до н. э.

(Ак­кад­ское – На­бу-ап­ли- уцур, букв. – На­бу на­след­ни­ка хра­ни). О пред­ках Н. не со­хра­ни­лось точ­ных све­де­ний. В сво­их над­пи­сях он за­яв­ля­ет, что он «ни­чей­ный сын», т. е. не при­над­ле­жит к цар­ской или ка­кой-ли­бо знат­ной се­мье. Н. воз­гла­вил вос­ста­ние ва­ви­ло­нян про­тив Ас­си­рии, под вла­стью ко­то­рой Ва­ви­ло­ния на­хо­ди­лась с 729. В 625–617 Н. вёл во­ен. дей­ст­вия про­тив ас­си­рий­цев на тер­ри­то­рии са­мой Ва­ви­ло­нии, а в 616–612 они бы­ли пе­ре­не­се­ны на тер­ри­то­рию соб­ст­вен­но Ас­си­рии. В 616 ас­си­рий­цы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние близ г. Ар­рап­ха, но им уда­лось за­щи­тить свою сто­ли­цу Аш­шур . В 615 в вой­ну на сто­ро­не ва­ви­ло­нян вклю­чи­лась Ми­дия, и в 614 они на­ча­ли со­вме­ст­ное на­сту­п­ле­ние. На встре­че ме­ж­ду Н. и ми­дий­ским ца­рём Ки­ак­са­ром был за­клю­чён до­го­вор о сою­зе. В 612 со­юз­ни­ки по­сле трёх­ме­сяч­ной оса­ды штур­мом взя­ли ас­сир. сто­ли­цу Ни­не­вию, по­ло­жив ко­нец гос­под­ству ас­си­рий­цев на их ис­кон­ной тер­ри­то­рии. Но в те­че­ние не­ко­то­ро­го вре­ме­ни ас­си­рий­цы про­дол­жа­ли со­хра­нять кон­троль над сво­ей за­пад­ной про­винц. сто­ли­цей Хар­ран в Верх­ней Ме­со­по­тамии. В 610 ва­ви­ло­ня­не в сою­зе с ми­дий­ца­ми пред­при­ня­ли ту­да по­ход, за­вер­шив в 609 раз­гром ас­сир. во­ен. сил. В это вре­мя егип­тя­не, под­дер­жи­вав­шие ас­си­рий­цев, за­хва­ти­ли Кар­ке­миш, но в 605 по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от сы­на Н. – пре­сто­ло­нас­лед­ни­ка На­ву­хо­до­но­со­ра II . В том же го­ду Н. умер, и трон пе­ре­шёл к его сы­ну.