Набопаласа́р

Набопаласа́р ( аккадск. Набу-апал-уцур) — основатель последней династии независимой Вавилонии , ее царь в 626–605 до н. э. По происхождению, возможно, халдейский князь. После смерти в 627 Кандалану, ассирийского удельного царя в Вавилонии (возможно, тождественного Ашшурбанапалу ), в Ассирии и Вавилонии наступило смутное время. Н., состоявший на тот момент на службе Синшаришкуна (сын Ашшурбанапала), царя Ассирии, был послан им подавить мятеж в Приморье (южная Вавилония), но провозгласил себя независимым царем Приморья и вступил в борьбу с силами Синшаришкуна, а также с силами ассирийского претендента на престол, Синшумлишира, выступившего против Синшаришкуна и ненадолго занявшего Вавилон. В итоге Вавилон достался Н., провозгласившему себя царем независимой Вавилонии (осень 626 до н. э.). В 625 до н. э. Н. установил дружбу с отпавшим только что от Ассирии Эламом . Борьба с силами Синшаришкуна привела к полному переходу Вавилонии в руки Н. (около 620 до н. э.).

Около 617 до н. э. сложился антивавилонский союз Ассирии, Манны , Урарту и Египта. В 616 до н. э. Н. двинулся в Верхнюю Месопотамию, где столкнулся с ассирийскими и союзными им египетскими и маннейскими вой­сками, в 615 до н. э. на Ассирию напал Киаксар , царь Мидии . В 614 до н. э. Киаксар взял Ашшур и заключил союз с подошедшим туда Н. Дочь Киаксара была выдана за престолонаследника Н. — Навуходоносора . В 612 до н. э. Н. и Киаксар осадили и разрушили Ниневию , Синшаришкун сжег себя во дворце. В 610–609 до н. э. Н. при поддержке мидян уничтожил остаток Ассирийского государства с центром в Харране , доведя свои владения до Евфрата, территорию за которым контролировали египтяне. В 609–607 до н. э. Н. действовал на северо-­западе против остатков Урарту, однако необходимость сосредоточиться на продолжающейся вой­не с Египтом заставила его около 607 до н. э. передать северо-­западную полосу своих завоеваний, включая Харран, Мидии. В конце 607–605 до н. э. шла борьба с египтянами на Евфрате. Н. умер, когда его вой­ско под началом царевича Навуходоносора разгромило египетскую армию при Каркемише (возможно, в этом еще участвовал союзный контингент мидян) и вторглось в Сирию (605 до н. э.).

Лит. : Beaulieu P.-A. A History of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (N.J.), 2018. А. А. Немировский.