ТРИБА

ТРИБА (лат. Tribus) - первоначально одно из трех «племен» (тиции, рамны, луцеры), составивших древнеримскую общину; в эпоху республики территориальный и избирательный округ, имевший один голос в трибутных комициях.

Этимологически слово триба может быть связано либо с латинским глаголом tribuo («делю»), либо с числительным tres (три) и соответствовало греческому «фила». Древние трибы делились на курии и составляли основу ранней римской военной организации. Деление на три трибы в республиканскую эпоху сохранило свое значение только в отношении римских всадников, центурии которых носили названия древних триб. Традиция приписывает царю Сервию Туллию (VI в. до н. э.) учреждение четырех городских триб и некоторого количества сельских. В 495 г. до н. э. сельских триб насчитывалось 17. С ростом римской территории в результате завоевания Италии в IV-III вв. до н. э. и появлением римских граждан на завоеванных территориях (в результате колонизации или распространения прав гражданства на местные общины) росло также и количество триб. К 241 г. до н. э. оно достигло 35 и с тех пор более не менялось.

В дальнейшем новые общины с гражданским населением включались в уже существующие трибы, что привело к появлению своеобразной «чересполосицы», когда территория трибы могла состоять из отдельных участков в разных частях Италии. В республиканскую эпоху трибы не только составляли избирательные округа, но также основу для комплектования армии и налогообложения (в частности, чрезвычайного налога - трибута). Распределение граждан по трибам всегда имело важное социально-политическое значение: одним из наказаний, которое мог наложить на гражданина цензор , был перевод из сельской трибы в городскую, что было связано с позором, так как в городские трибы записывались также вольноотпущенники. После распространения римского гражданства на всю территорию Италии в результате Союзнической войны новые граждане были первоначально включены не во все трибы, чтобы ослабить их влияние в комициях, но впоследствии распределены по всем трибам. В эпоху Империи провинциалы, получавшие права гражданства, также должны были записываться в ту или иную трибу.

Автор статьи: А.В. Васильев