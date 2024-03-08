СЕНАТУСКОНСУЛЬТЫ

Сенатусконсýльты ( лат. senatus con­sulta, ед. ч. senatus consultum, от consulere — «совещаться»; сокращенно SC) — в Риме Древнем мнение сената, оформленное как постановление по запросу (докладу) полномочного магистрата (консула, диктатора и т. п., а с IV в. до н. э. также трибуна) или (в эпоху Империи) императора. С. касались религиозных культов, налогов, гражданского права, интересов провинциалов. Первоначально С. имели рекомендательный характер, но с установлением﻿ принципата получают силу закона и становятся важным источником права, прежде всего частного, во многом заменив законы, принимавшиеся комициями. В 121–40 до н. э. сенат в критических ситуациях несколько раз принимал senatus consultum ultimum — объявление чрезвычайного положения, под­разумевавшее предоставление консулам применение любых мер против врагов государства

Лит. : Ungern-Sternberg von Pürkel J . Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht: Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung. München, 1970; Graeber A . Auctoritas patrum: Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik und Tradition. Berlin et al., 2001. А. В. Махлаюк.