СЕНАТ РИМСКИЙ

Сенат римский ( лат. senatus, от senex — «старец») — первоначально совет старейшин в Риме, созданный, по преданию, еще Ромулом в середине VIII в. до н. э. как совещательный орган при царе и включавший 100 (позднее 300) глав патриархальных родов. С установлением Республики С. р. стал советом при консулах , которые теперь выбирали сенаторов, но с IV в. до н. э., по закону Овиния (ок. 318 до н. э.), членство в сенате определялось цензорами в соответствии с принятыми критериями (наличие земельной собственности и др.) и стало пожизненным (лишь виновных в серьезных проступках цензоры могли исключить из сенаторов). Бывшие магистраты зачислялись в С. р. автоматически. Наиболее авторитетный сенатор (princeps senatus) был главой С. р., но собрать заседание и председательствовать имел право только кто-либо из высших магистратов или трибун. С. р. имел ключевое значение в управлении государством: утверждал законы, осуществлял надзор за религиозными культами, руководил внешней политикой и военными кампаниями, назначал наместников в провинции, распоряжался финансами. Постановления С. р. (senatus consulta) формально имели рекомендательный характер, но фактически были обязательны к исполнению. Сенаторы составляли высшее аристократическое сословие. Они делились на ранги в соответствии с ранее занимаемыми должностями. Сулла увеличил С. р. до 600, Цезарь — до 900, но Август снова сократил его численность до 600 человек и установил имущественный ценз в 1 млн сестерциев. В эпоху принципата политическая роль С. р. снизилась, но за ним закрепились ряд судебных функций, право избирать магистратов; сенатские постановления приобрели силу закона. Сенаторами становятся знатные провинциалы. С провозглашением Константинополя новой столицей Империи там был создан свой сенат, а С. р. превратился в городской совет Рима.

Лит .: Talbert R. J. A . The Senate of Imperial Rome. Princeton, 1984; Bonnefond-Coudry M . Le Sénat de la république romain de la guerre d’Hannibal à Auguste: Pratiques délibératives et prise de décision. Rome, 1989; Ryan F. X . Rank and Participation in the Republican Senate. Stuttgart, 1998; Graeber A . Auctoritas patrum: Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik und Tradition. Berlin et al., 2001. А. В. Махлаюк.