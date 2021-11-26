СЕЦЕССИЯ (лат. secessio, от secedo ‒ уходить)

В древнем Риме демонстративный уход плебеев за пределы священной границу города (померий).

Это означало неучастие в общественной жизни и, более того, выход из общины. Сецессия была высшей формой гражданского неповиновения в эпоху борьбы патрициев и плебеев. Традиция сообщает о нескольких сецессиях в римской истории.

Первый случай произошел в 494 г. до н.э., когда плебеи из-за отказа урегулирования проблемы долгов удалились на Священную гору и провели там несколько дней. Рим лишился значительной части войска, пошли слухи о том, что плебеи собираются основать собственный город. Результатом этой акции стало введение должности народных трибунов и эдилов.

Вторая сецессия случилась в 449 г. до н.э. и была связана с деятельностью децемвиров при установлении Законов XII таблиц . Поводом к нему стало убийство плебея Луция Сикция и гибель плебейской девушки Вергинии. Плебеи удалились на Авентин и добились низложения децемвиров и восстановления нормальной римской системы управления.

Третья сецессия произошла в 287 г. до н.э., она была спровоцирована долговыми проблемами и решена диктатором Квинтом Гортензием, давшим плебисцитам силу закона.

Возможно, были и другие сецессии в 445 и 342 гг., но надежность этих сведений подвергается сомнению. В 121 г. до н.э. Гай Семпроний Гракх и его сторонники удалились на Авентин, безуспешно попытавшись возродить эту древнюю традицию.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев