КОНСУЛ

КОНСУЛ (Consul; Organisation Consul, OC) - пра­во­ра­ди­каль­ная тай­ная ор­га­ни­за­ция в Гер­ма­нии .

Ос­но­ва­на в 1920 году ко­ман­ди­ром доб­ро­вольческого кор­пу­са (морской бри­га­ды) Г. Эр­хард­том по­сле по­дав­ле­ния Кап­пов­ско­го пут­ча 1920 года.

За­ни­ма­ла ан­ти­де­мо­кра­тическе, ан­ти­пар­ла­мент­ские и ан­ти­се­мит­ские по­зи­ции. На­счи­ты­ва­ла до 5 тыс. быв­ших ар­мей­ских офи­це­ров и чле­нов доб­ро­вольческих кор­пу­сов. Про­воз­гла­ша­ла сво­ей це­лью пе­ре­смотр ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года и свер­же­ние ре­жи­ма Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки.

«Консул» ор­га­ни­зо­вал ряд по­ли­тических убийств, в т. ч. М. Эрц­бер­ге­ра (1921 год), под­пи­сав­ше­го Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие 1918 года, министра иностранных дел Гер­ма­нии В. Ра­те­нау (1922 год) и др. В 1922 году бы­ла пред­при­ня­та не­удач­ная по­пыт­ка по­ку­ше­ния на Ф. Шей­де­ма­на.

«Консул» сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии в 1921 году штур­мо­вых от­ря­дов СА.

21 июля 1922 года на ос­но­ве за­ко­на «О за­щи­те рес­пуб­ли­ки» «Консул» был за­пре­щён; его чле­ны соз­да­ли «Со­юз ви­кинг» (1923-1928 годы). По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма чле­нов «Консула» по­чи­та­ли как «ге­ро­ев национального со­про­тив­ле­ния».

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