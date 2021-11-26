КО́НСУЛ

Лат. consul, от consulo – со­ве­товать. 1) В Древ­нем Ри­ме – выс­шая ор­ди­нар­ная ма­ги­ст­ра­ту­ра.

Долж­ность К. поя­ви­лась, со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции, с ус­та­нов­ле­ни­ем Рес­пуб­ли­ки (по­сле 510/509 до н. э.) как за­ме­на цар­ской вла­сти. По мне­нию нем. учё­но­го К. Ю. Бе­ло­ха, Рес­пуб­ли­ку воз­гла­вил сна­ча­ла дик­та­тор, ко­то­ро­го за­тем сме­ни­ла кол­ле­гия двух пре­то­ров. По мне­нию итал. учё­ных, вме­сто ца­ря сна­ча­ла бы­ло три (Г. Де Санк­тис) или два (С. Мад­за­ри­но) пре­то­ра. Из­вест­но, что в нач. 5 в. до н. э. ут­вер­жде­на кол­ле­гия двух на­чаль­ни­ков-пре­то­ров, вско­ре пе­ре­име­но­ван­ных в К. Долж­ность К. счи­та­лась вы­бор­ной, сроч­ной (на 1 год), не­оп­ла­чи­вае­мой и сна­ча­ла дос­туп­ной толь­ко пат­ри­ци­ям, пле­беи её до­би­лись в 367 до н. э. по за­ко­ну Ли­ци­ния – Сек­стия. К. вы­би­ра­ли в цен­ту­ри­ат­ных ко­ми­ци­ях, оба К. име­ли рав­ную во­ен. и гражд. власть, рас­пре­де­ля­ли обя­зан­но­сти по жре­бию; об­ла­дая им­пе­ри­ем (выс­шей во­ен. вла­стью) и пра­вом на выс­шие аус­пи­ции, на­би­ра­ли вой­ско и бы­ли глав­но­ко­ман­дую­щи­ми ли­бо на раз­ных фрон­тах, ли­бо по­оче­рёд­но во вре­мя од­ной кам­па­нии. К. име­ли пол­но­мо­чия со­зы­вать се­нат и ко­ми­ции, пред­се­да­тель­ст­во­вать в них и вы­сту­пать с пред­ло­же­ния­ми, а так­же из­да­вать эдик­ты. В чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах К. мог­ли на­зна­чить дик­та­то­ра, но долж­ны бы­ли под­чи­нять­ся ему; на их ре­ше­ния рас­про­стра­ня­лись veto пле­бей­ских три­бу­нов. По­мощ­ни­ка­ми К. яв­ля­лись кве­сто­ры.

К. от­чи­ты­вал­ся пе­ред се­на­том, поль­зо­вал­ся пра­вом по сло­же­нии долж­но­сти по­лу­чить на­ме­ст­ни­че­ст­во в про­вин­ци­ях в ран­ге про­кон­су­ла, вме­сте с тем его мог­ли под­верг­нуть об­ви­не­нию и на­ка­за­нию. По за­ко­ну Вил­лия 180 до н. э., ус­та­нав­ли­вав­ше­му по­ря­док про­хо­ж­де­ния ма­ги­ст­ра­тур, К. ста­но­ви­лись не ра­нее 43 лет (в пе­ри­од Позд­ней рес­пуб­ли­ки это пра­ви­ло ино­гда на­ру­ша­лось). В эпо­ху прин­ци­па­та долж­ность К. по­те­ря­ла ре­аль­ное зна­че­ние и пре­вра­ти­лась в по­чёт­ное зва­ние. Вме­сте с тем су­деб­ные пол­но­мо­чия К. бы­ли уве­ли­че­ны. Им­пе­ра­то­ры фак­ти­че­ски на­зна­ча­ли по неск. кон­суль­ских пар в го­ду, пер­вая из ко­то­рых бы­ла эпо­ним­ной, а ос­таль­ные на­зы­ва­лись suffecti (до­пол­ни­тель­ные). В пе­ри­од до­ми­на­та поя­ви­лись consules ho­no­rarii, т. е. по­чёт­ные К. без ка­ких бы то ни бы­ло обя­зан­но­стей и пол­но­мо­чий, так что эта ма­ги­ст­ра­ту­ра окон­ча­тель­но пре­вра­ти­лась в ти­тул. Зна­ка­ми от­ли­чия К. бы­ли то­га с ши­ро­кой пур­пур­ной кай­мой, ку­руль­ное крес­ло, а так­же по­чёт­ная стра­жа, шед­шая впе­ре­ди К., из 12 лик­то­ров с фас­ция­ми (в ко­то­рые вне Ри­ма вты­ка­лись бое­вые то­по­ры).

Автор: И. Л. Ма­як.

2) Гла­ва кон­суль­ско­го уч­ре­ж­де­ния; офиц. пред­ста­ви­тель од­но­го го­су­дар­ст­ва, на­зна­чае­мый в го­ро­да (кон­суль­ские ок­ру­га) др. го­су­дар­ст­ва для пред­став­ле­ния и за­щи­ты ин­те­ре­сов сво­его го­су­дар­ст­ва, прав и ин­те­ре­сов гра­ж­дан и юри­дич. лиц.

Ин­сти­тут К. за­ро­дил­ся гл. обр. для за­щи­ты ин­те­ре­сов торговцев и морепла­вателей в иностр. государствах. В Рос­сии пер­вые кон­суль­ские уч­ре­ж­де­ния поя­ви­лись в нач. 18 в. при Пет­ре I. Пер­вые рос. кон­суль­ст­ва бы­ли уч­ре­ж­де­ны сна­ча­ла в Зап. Ев­ро­пе: в Ве­не­ции (1711), во Фран­ции – в Па­ри­же (1715) и Бор­до (1723), а за­тем и на Вос­то­ке: в Ки­тае (Пе­кин, 1719) и Пер­сии (Ше­ма­ха, 1720). Осн. функ­ции К., сфор­ми­ро­вав­шие­ся ко 2-й пол. 18 в., оп­ре­де­ля­ют по­ло­же­ние К. в совр. пе­ри­од (см. в ст. Кон­суль­ское пра­во).

При на­зна­че­нии К. мин-во иностр. дел вы­да­ёт ему письм. пол­но­мо­чие – кон­суль­ский па­тент; к ис­пол­не­нию обя­зан­но­стей он при­сту­па­ет по­сле по­лу­че­ния со­гла­сия (эк­зе­к­ва­ту­ры) стра­ны пре­бы­ва­ния. В за­ви­си­мо­сти от ви­да кон­суль­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (ге­не­раль­ное кон­суль­ст­во, кон­суль­ст­во, ви­це-кон­суль­ст­во, кон­суль­ское агент­ст­во) раз­ли­ча­ют со­от­вет­ст­вен­но ге­не­раль­но­го К., К., ви­це-кон­су­ла, кон­суль­ско­го аген­та. Это штат­ные К. – долж­но­ст­ные ли­ца, со­стоя­щие на гос. служ­бе. Го­су­дар­ст­ва мо­гут осу­ще­ст­в­лять кон­суль­ские сно­ше­ния и че­рез не­штат­ных (по­чёт­ных) кон­су­лов – лиц, не со­стоя­щих на гос. служ­бе пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, но вы­пол­няю­щих по его по­ру­че­нию и с со­гла­сия стра­ны пре­бы­ва­ния кон­суль­ские функ­ции. Не­штат­ны­ми К. мо­гут быть гра­ж­да­не пред­став­ляе­мо­го го­су­дар­ст­ва, стра­ны пре­бы­ва­ния или третье­го го­су­дар­ст­ва. За вы­пол­не­ние кон­суль­ских функ­ций не­штат­ный К. жа­ло­ва­нья не по­лу­ча­ет, но мо­жет об­ра­щать в свою поль­зу кон­суль­ские сбо­ры – пла­те­жи за вы­пол­няе­мые им кон­суль­ские дей­ст­вия.

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