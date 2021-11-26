КО́НСУЛ
Лат. consul, от consulo – советовать. 1) В Древнем Риме – высшая ординарная магистратура.
Должность К. появилась, согласно античной традиции, с установлением Республики (после 510/509 до н. э.) как замена царской власти. По мнению нем. учёного К. Ю. Белоха, Республику возглавил сначала диктатор, которого затем сменила коллегия двух преторов. По мнению итал. учёных, вместо царя сначала было три (Г. Де Санктис) или два (С. Мадзарино) претора. Известно, что в нач. 5 в. до н. э. утверждена коллегия двух начальников-преторов, вскоре переименованных в К. Должность К. считалась выборной, срочной (на 1 год), неоплачиваемой и сначала доступной только патрициям, плебеи её добились в 367 до н. э. по закону Лициния – Секстия. К. выбирали в центуриатных комициях, оба К. имели равную воен. и гражд. власть, распределяли обязанности по жребию; обладая империем (высшей воен. властью) и правом на высшие ауспиции, набирали войско и были главнокомандующими либо на разных фронтах, либо поочерёдно во время одной кампании. К. имели полномочия созывать сенат и комиции, председательствовать в них и выступать с предложениями, а также издавать эдикты. В чрезвычайных обстоятельствах К. могли назначить диктатора, но должны были подчиняться ему; на их решения распространялись veto плебейских трибунов. Помощниками К. являлись квесторы.
К. отчитывался перед сенатом, пользовался правом по сложении должности получить наместничество в провинциях в ранге проконсула, вместе с тем его могли подвергнуть обвинению и наказанию. По закону Виллия 180 до н. э., устанавливавшему порядок прохождения магистратур, К. становились не ранее 43 лет (в период Поздней республики это правило иногда нарушалось). В эпоху принципата должность К. потеряла реальное значение и превратилась в почётное звание. Вместе с тем судебные полномочия К. были увеличены. Императоры фактически назначали по неск. консульских пар в году, первая из которых была эпонимной, а остальные назывались suffecti (дополнительные). В период домината появились consules honorarii, т. е. почётные К. без каких бы то ни было обязанностей и полномочий, так что эта магистратура окончательно превратилась в титул. Знаками отличия К. были тога с широкой пурпурной каймой, курульное кресло, а также почётная стража, шедшая впереди К., из 12 ликторов с фасциями (в которые вне Рима втыкались боевые топоры).
Автор: И. Л. Маяк.
2) Глава консульского учреждения; офиц. представитель одного государства, назначаемый в города (консульские округа) др. государства для представления и защиты интересов своего государства, прав и интересов граждан и юридич. лиц.
Институт К. зародился гл. обр. для защиты интересов торговцев и мореплавателей в иностр. государствах. В России первые консульские учреждения появились в нач. 18 в. при Петре I. Первые рос. консульства были учреждены сначала в Зап. Европе: в Венеции (1711), во Франции – в Париже (1715) и Бордо (1723), а затем и на Востоке: в Китае (Пекин, 1719) и Персии (Шемаха, 1720). Осн. функции К., сформировавшиеся ко 2-й пол. 18 в., определяют положение К. в совр. период (см. в ст. Консульское право).
При назначении К. мин-во иностр. дел выдаёт ему письм. полномочие – консульский патент; к исполнению обязанностей он приступает после получения согласия (экзекватуры) страны пребывания. В зависимости от вида консульского представительства (генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульское агентство) различают соответственно генерального К., К., вице-консула, консульского агента. Это штатные К. – должностные лица, состоящие на гос. службе. Государства могут осуществлять консульские сношения и через нештатных (почётных) консулов – лиц, не состоящих на гос. службе представляемого государства, но выполняющих по его поручению и с согласия страны пребывания консульские функции. Нештатными К. могут быть граждане представляемого государства, страны пребывания или третьего государства. За выполнение консульских функций нештатный К. жалованья не получает, но может обращать в свою пользу консульские сборы – платежи за выполняемые им консульские действия.