Префе́кт

Префе́кт (praefectus, от лат. praefice­re — «ставить во главе») — админи­стративная, судебная и военная должность в Риме Древнем . П. не являлся магистратурой и назначался, как правило, консулами или императором. Существовали большое количество должностей П., различавшихся своими задачами. Должность «П. города» (praefectus urbi) засвидетельствована Т. Ливием для эпохи царского Рима — Ранней республики, его задачей было управление Римом во время отсутствия консулов, эта должность была восстановлена Августом . В эпоху Республики существовала также должность П., управляющего муниципиями , при Августе появляется П. Египта, а затем других провинций. П. анноны появляется в эпоху Республики, в его обязанности входило контролировать поставки пшеницы в Рим. Августом была учреждена должность П. вигилов, в обязанности которого входила пожарная охрана и поддержание общественного порядка в ночное время. П. был распространенной военной должностью (П. легиона, П. военного лагеря, кавалерии, когорты, ветеранов, союзников, флота и т. д.). Особо следует отметить П. претория — главу преторианской гвардии, который приобрел судебные и другие полномочия. После введения Диоклетианом системы тетрархии П. претория стал военно-административным главой одной из четырех частей империи (префектуры претория).

Лит .: Migl J . Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie. Frankfurt am Main, 1994. М. Н. Кириллова.