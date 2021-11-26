ПОРСЕНА ЛАРС
ПОРСЕНА ЛАРС - правитель этрусского города Клузий.
Воевал против Рима в 508-507 годы до нашей эры. Согласно традиции, Тарквиний Гордый (последний, 7-й царь Рима, правил в 534-509 годы), изгнанный римлянами, обратился к Порсене Ларсу за помощью. Порсена осадил Рим, но после подвигов Муция Сцеволы и Горация Коклеса (смотреть Горации) заключил с римлянами достаточно выгодный для них мир, по которому они возвратили отнятую у этрусского города Вейи землю. По другой версии, Порсена взял Рим (Тацит, История, III, 72, 1), и римлянам пришлось уступить треть своей земли и использовать железо только для земледелия (Плиний Старший, Естественная история, XXXIV, 39). Лишь после того как сын Порсена Аррунт был побеждён при Ариции Аристодемом, тираном города Кумы, римляне изгнали этрусский гарнизон из Рима. Согласно Плинию Старшему, Порсена похоронен в великолепной гробнице огромных размеров (Естественная история, XXXVI, 91,3). Во время Союзнической войны в 89 году гробница Порсена и сам г. Клузий были разрушены Луцием Суллой.