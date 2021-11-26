ОПТИМАТЫ (лат. optimates)

Идейно-политическое течение в Римской республике II-I вв. до н. э., выражавшее интересы нобилитета и опиравшееся на сенат.

Этимология этого слова, очевидно, исходит из традиционного обозначения знатного человека как «лучшего» (optimus – превосходная степень от bonus – «хороший»). Уже в IV в. до н. э. по закону Овиния цензорам было предписано записывать в сенат «всех лучших людей» (optimum quemque), но политическое измерение этот термин стал приобретать не ранее конца II в. до н. э. Первое расширенное толкование термина в античной литературе встречается у Цицерона: он называет оптиматами тех, кто действовал так, чтобы их решения находили одобрение у лучших людей (Cic. Pro Sestio, 96). Концепция разделения политических сил в Древнем Риме на оптиматов и популяров в классическом виде была сформулирована Т. Моммзеном и поначалу встретила широкую поддержку. В дальнейшем она была поставлена под сомнение историками просопографического направления, а в настоящее время под «оптиматами» принято понимать не более чем непрочный союз единомышленников. Считается, что началом политического конфликта оптиматов и популяров стало выступление Т. Гракха (133 г. до н. э.), который впервые поставил под сомнение власть и авторитет сената. После гибели братьев Гракхов сторонникам сената удалось на некоторое время вернуть себе ведущую роль в управлении республикой, но с началом Югуртинской войны (112-105 гг. до н. э.) политическая борьба возобновилась с новой силой и привела к фактическому переходу власти к вождям популяров (Г. Марию и Ап. Сатурнину). Однако разногласия и несогласованная политика последних стали причиной победы оптиматов в 90-е гг. I в. до н. э. Несмотря на радикальные предложения М. Ливия Друза по предоставлению римского гражданства италикам, его относили скорее к оптиматам, чем к популярам. Наиболее крупной фигурой в лагере оптиматов после Союзнической войны стал Л. Корнелий Сулла, диктатура и законы которого стали наиболее серьезной попыткой возродить и укрепить власть сената в новых условиях. Впоследствии произошло постепенное размывание лагеря оптиматов: такие фигуры, как Гн. Помпей Магн и М. Лициний Красс сложно отнести к оптиматам или популярам, так как их политика диктовалась личными амбициями и политической конъюнктурой, а не идейными соображениями. Одним из последних крупных политиков I в. до н. э., пытавшимся вдохнуть новые идеи в политику оптиматов, по-видимому, был М. Туллий Цицерон. С окончанием гражданских войн и установлением принципата роль сената и народных собраний упала, а потому политические группировки оптиматов и популяров прекратили свое существование.

Автор статьи: А.В. Васильев