МАГИСТРАТУРА

МАГИСТРАТУРА. 1) В Древ­нем Ри­ме по­чёт­ная государственная долж­ность или их со­во­куп­ность.

Магистратуры воз­ник­ли в на­ча­ле пе­рио­да Рес­пуб­ли­ки (конце VI века до нашей эры) как один из основных пуб­лич­но-пра­во­вых ин­сти­ту­тов римской гражданской об­щи­ны (civitas). Пер­во­на­чаль­но за­ме­ща­лись толь­ко пат­ри­ция­ми , но к началу III века до нашей эры все магистратуры ста­ли дос­туп­ны пле­бе­ям , позд­нее в чис­ло магистратур во­шли и пле­бей­ские три­бу­ны.

Магистратуры бы­ли крат­ко­сроч­ны­ми, без­воз­мезд­ны­ми и, за ис­клю­че­ни­ем долж­но­стей дик­та­то­ра, на­чаль­ни­ка кон­ни­цы и ин­тер­рек­са (interrex - ме­ж­ду­царь), кол­ле­ги­аль­ны­ми.

Раз­ли­ча­лись магистратуры: ор­ди­нар­ные - вы­бор­ные и экс­т­ра­ор­ди­нар­ные - на­зна­чае­мые; выс­шие ор­ди­нар­ные магистратуры, но­си­те­ли ко­то­рых (ма­ги­ст­ра­ты) из­би­ра­лись в цен­ту­ри­ат­ных ко­ми­ци­ях и име­ли пра­во на про­ве­де­ние выс­ших аус­пи­ций ( кон­сулы , пре­торы, цен­зоры ), и низ­шие магистратуры (ма­ги­ст­ра­ты из­би­рались в три­бут­ных ко­ми­ци­ях - эди­лы , кве­сто­ры , пле­бей­ские три­бу­ны); выделялись также ку­руль­ные магистратуры - за­ни­мавшие их магистраты об­ла­дали зна­ком от­ли­чия - ин­кру­сти­ро­ван­ным сло­но­вой ко­стью склад­ным се­да­ли­щем - sella cu­ru­lis (дик­та­торы, цен­зоры, кон­сулы, пре­то­ры, ку­руль­ные эдилы). Выс­ши­ми экс­т­ра­ор­ди­нар­ны­ми магистратурами бы­ли долж­но­сти дик­та­то­ра, на­чаль­ни­ка кон­ни­цы, ин­тер­рек­са, де­цем­ви­ров.

Все ма­ги­ст­ра­ты об­ла­да­ли гражданской вла­стью (potestas) - пра­вом из­да­вать ука­зы, на­ла­гать штра­фы, со­зы­вать и про­во­дить народные со­б­ра­ния и сход­ки, а выс­шие (вклю­чая пле­бей­ских три­бу­нов) - ещё и се­нат. Выс­шие ма­ги­стра­ты, ис­клю­чая цен­зо­ров, об­ла­да­ли им­пе­ри­ем (im­perium) - выс­шей во­енной вла­стью в пре­де­лах Ита­лии, а Ав­густ имел выс­ший им­пе­рий (imperium mai­us), дей­ст­во­вав­ший по­всю­ду.

Внеш­ним от­ли­чи­ем ма­ги­ст­ра­та с им­пе­ри­ем бы­ла сви­та из лик­то­ров с фас­ция­ми.

По за­ко­ну Вил­лия (180 год до нашей эры) бы­ли ус­та­нов­ле­ны по­ря­док и по­сле­до­ва­тель­ность про­хо­ж­де­ния ор­ди­нар­ных магистратур (cursus hono­rum), со­хра­няв­шие­ся до дик­та­ту­ры Сул­лы, по­сле че­го час­то на­ру­шав­шиеся.

В эпо­ху Им­пе­рии магистратура пре­вра­ти­лись в почетный ти­тул.

Сво­его ро­да магистратурой бы­ли жре­че­ские кол­ле­гии.

2) В за­ру­беж­ных стра­нах - об­щее назва­ние государственных долж­но­стей, за­ни­мае­мых судь­я­ми и про­ку­ро­ра­ми , с осо­бым по­ряд­ком ком­плек­то­ва­ния кад­ров и ос­во­бо­ж­де­ния от долж­но­сти .

В не­ко­то­рых стра­нах магистратура - су­деб­ное ве­дом­ст­во, объ­еди­ня­ет толь­ко су­дей­ский кор­пус; в дру­гих - об­щее на­зва­ние всех государственных чи­нов­ни­ков.

Во гла­ве сис­те­мы магистратуры на­хо­дит­ся Выс­ший со­вет ма­ги­ст­ра­ту­ры. В рес­пуб­ли­кан­ских стра­нах со­вет воз­глав­ля­ет пре­зи­дент. В стра­нах анг­ло­сак­сон­ско­го пра­ва со­ве­том ру­ко­во­дит, как пра­ви­ло, ми­нистр юс­ти­ции. В со­став со­ве­та обя­за­тель­но вхо­дят пред­се­да­тель Вер­хов­но­го су­да и других выс­ших су­дов (ес­ли они есть в дан­ной стра­не), рав­ное ко­ли­че­ст­во пред­ста­ви­те­лей от су­дей и от про­ку­ро­ров.

3) В Рос­сии - фор­ма под­го­тов­ки кад­ров выс­шей ква­ли­фи­ка­ции при за­вер­шён­ном выс­шем об­ра­зо­ва­нии.

Смотри Ма­гистр .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)