КВЕСТОР

КВЕСТОР (лат. Quaestor) - Магистратура в древнем Риме .

В царский период два так называемых уголовных квестора (quaestores parricidii) являлись помощниками царя в его судебной деятельности (название магистратуры происходит от глагола quaerere – разыскивать, расследовать); в республиканский период квестура постепенно превратилась в одну из ординарных магистратур.

Согласно Тациту , первоначально квесторы назначались консулами , как прежде – царями (Tac. Ann., XI, 22), а первыми выборными квесторами стали Валерий Потит и Эмилий Мамерк в 447 г. до н. э. С этого времени квесторы ежегодно избирались трибутными комициями. Постепенно на первый план в деятельности квесторов стало выходить заведывание государственной казной (Liv., III, 69, 8). В 421 г. до н.э., как сообщает Ливий , консулами в сенат было внесено предложение об удвоении числа квесторов (Liv., IV, 43, 4), что было связано также с открытием доступа к этой магистратуре плебееям в ходе сословной борьбы (в 409 г. до н. э. были избраны первые плебейские квесторы).

Помимо двух городских квесторов, по всей видимости, появились два военных квестора, сопровождавшие консулов в военных походах. В 267 г. до н.э. произошло увеличение числа квесторов с четырех до восьми (Liv., Per. XV). С появлением провинций количество квесторов возросло еще больше, так как каждому провинциальному наместнику обычно придавался квестор. Финансовые отчеты этих квесторов нередко становились основным свидетельством на судебных процессах по делам о вымогательствах наместников. Квестура была первой ступенькой в карьерной лестнице нобилей и в эпоху республики знатные молодые люди обычно избирались на эту должность в возрасте 27-30 лет.

Сулла установил, чтобы ежегодно избиралось 20 квесторов, а Цезарь удвоил это число. При Августе количество квесторов вновь было сокращено до 20 и по два квестора, назначавшиеся из юношей знатных фамилий, отныне состояло при императоре и обоих консулах. Во времена империи колонии, муниципии и даже коллегии обычно также имели собственных квесторов, распоряжавшихся их финансами. В эпоху поздней империи так называемый «квестор священного дворца» (quaestor sacri palatii) приобрел большое значение как представитель императора и автор проектов законов для обсуждения в императорской консистории .

Автор статьи: А.В. Васильев