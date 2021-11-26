КОНСУЛ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

КОНСУЛ В ДРЕВНЕМ РИМЕ (лат. Consul) - наименование двух высших должностных лиц Римской республики, которые ежегодно избирались центуриатными комициями .

Консулы были эпонимными магистратами (то есть по имени консулов обозначался год) и обладали империем. Символами власти консулов были курульное кресло, тога-претекста, 12 ликторов с фасциями . До 153 г. до н. э. консулы вступали в должность 15 марта, впоследствии – 1 января. Согласно традиционной точке зрения консулат возник вместе с Римской республикой в 509 г. до н. э., и консулы унаследовали всю полноту царской власти, которая теперь была разделена между двумя магистратами, ежемесячно чередовавшимися в верховной власти.

Ряд свидетельств античных авторов позволяет предполагать, что первоначально консулы назывались преторами (Liv., III, 55, 12; Fest., s.v. praetoria porta). С другой стороны, многие ученые полагают, что говорить о консулате, как о сложившемся институте, нельзя вплоть до законов Лициния-Секстия (367 г. до н. э.). Некоторые из них, основываясь на свидетельстве Тита Ливия (Liv., VII, 3, 5), в котором упоминается должностное лицо под название praetor maximus, утверждают, что первые полвека Римской республикой управлял лишь один выборный магистрат. Этому противоречит свидетельство консульских фаст (то есть официального списка высших магистратов), с самого основания республики называющих для каждого года имена двух высших должностных лиц.

Развитие принципа коллегиальности привело к появлению у консула права вето на решения коллеги (ius intercessionis). Значимость этого принципа отражена в том, что в случае смерти или отказа от должности одного из консулов, второй обязан был провести выборы, чтобы избрать консула-суффекта (то есть консула на оставшуюся часть года).

Первоначально консульская власть заключала в себе не только верховное военное командование, а также право созыва сената и народных собраний, но и ряд других полномочий, которые в дальнейшем постепенно были переданы другим магистратурам (проведение ценза – цензорам в 443 г. до н. э.; гражданская юрисдикция – преторам с 366 г. до н. э.; составление списка сената – цензорам после принятия плебисцита Овиния).

Как высшая государственная должность, консулат нередко фигурировал в ходе сословной борьбы патрициев и плебеев . Доступ к консулату был одним из основных требований плебеев на первых этапах этой борьбы и вплоть до 342 г. до н. э. имена плебейских консулов редко встречаются в фастах, несмотря на один из законов Лициния-Секстия, требовавший обязательного избрания одного из консулов из числа плебеев. Первая консульская коллегия, состоявшая из двух плебеев, была избрана в 172 г. до н. э. В 180 г. до н. э. законом Виллия были зафиксированы определенные возрастные ограничения при избрании консулов (в эпоху поздней республики консулами обычно избирались граждане не моложе 42 лет).

В эпоху империи консулат продолжил свое существование, несмотря на то, что консульская власть фактически перешла в руки императора. В дальнейшем, с упразднением народных собраний, консулы стали рекомендоваться сенату императором или назначаться им лично, что привело к превращению консулата в почетный титул. С 395 г. было принято назначать одного консула для Западной Римской империи и одного для Восточной. Консулат продолжил свое существование и после 476 г. и окончательно исчез в Восточной Римской империи к началу VII в.

Автор статьи: А.В. Васильев