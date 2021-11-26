КОМИЦИИ

КОМИЦИИ (лат. Comitia, от comeo - сходиться, собираться) - собрание римского народа, созванное по тем или иным подразделениям магистратом, обладающим правом на это (ius agendi cum populo).

Комицием также называли само место на римском Форуме, где проходили некоторые виды собраний. Когда созывался не весь народ, но часть граждан, собрание называлось concilium (Gell. N.A., XV, 27). В случае если созывался весь народ, но не по группам, собрание называлось contio. В римских комициях народ имел право голосовать только за или против законопроекта, предложенного магистратом, и не мог вносить в него никаких изменений. Во время голосования большинство в каждом из подразделений определяло голос этой группы, а результат определялся большинством голосов отдельных подразделений. Существовало три основных вида комиций:

1) Куриатные комиции – наиболее древняя форма народных собраний в Риме, восходящая ко временам царей. По мнению большинства исследователей, они были исключительно патрицианские . Именно эти собрания созывались на Комиции. Большая часть функций этого собрания со временем перешла к центуриатным комициям, но сами они сохранились и вплоть до конца республики специальным законом утверждали империй магистратов (lex curiata de imperio). Также в особой форме куриатных комиций (comitia calata), по-видимому, в присутствии понтификов, должны были проходить усыновления и оглашаться завещания.

2) Центуриатные комиции, учрежденные согласно традиции царем Сервием Туллием , возникли единовременно с делением народа на центурии и классы (Liv., I, 43; Dion. Hal., IV, 16–18). Эти комиции созывались за пределами города на Марсовом поле , так как граждане являлись туда в соответствии с военным делением на центурии. Первоначально на эти комиции были возложены следующие функции: выбор должностных лиц, законодательство, апелляционный суд по уголовным делам, решение относительно наступательной войны. Количество голосующих единиц было 193, разделенных на 5 имущественных классов, причем таким образом, что центурии первого класса (наиболее состоятельные граждане) при голосовании имели большинство. Кроме того, все центурии делились на младшие (с 17 до 45 лет) и старшие (старше 46 лет), причем последние имели преимущество при голосовании. Реформа III в. до н. э., по всей видимости, уменьшила количество центурий первого класса при сохранении общего числа неизменным (Dion. Halic., IV, 21, 3).

3) Трибутные комиции – появились, по-видимому, около середины V в. до н. э. как общие для патрициев и плебеев собрания, копировавшие по своей процедуре плебейские собрания (concilia plebis). В результате борьбы плебеев с патрициями с 287 до н. э. собрания по трибам получили законодательную, а потом и судебную власть, а также право избирать всех низших магистратов (квесторов, курульных эдилов, военные трибунов), превратившись в важнейший вид народных собраний. Созывались эти комиции консулами, преторами, диктаторами и народными трибунами на Форуме или на Марсовом поле. Количество голосующих единиц совпадало с числом территориальных триб, по которым собирались эти собрания. В I веке до н. э., с распространением римского гражданства на свободное население всей Италии, система комиций переживает кризис. При Сулле их права ограничиваются, а при Августе отмирают судебные функции комиций, а выборные функции становятся формальностью (Тиберий окончательно передал их сенату). К концу I в. н. э. отмирают и законодательные функции комиций. Муниципии и колонии также имели свои комиции (по крайней мере, до конца I в. н. э.), в которых избирались местные магистраты.

Автор статьи: А.В. Васильев