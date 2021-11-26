ИНСИГНИИ

ИНСИГНИИ - внеш­ние зна­ки вла­сти, ста­ту­са, долж­но­сти, прав­ле­ния или юрис­дик­ции, при­над­леж­но­сти к оп­ре­де­лён­ной ор­га­ни­за­ции.

В Древ­нем Ри­ме к ним от­но­си­лись осо­бо­го ви­да то­га, обувь, ку­руль­ное крес­ло, фас­ции и прочее. Инсигнии рим­ских ца­рей, за­им­ство­ван­ные пред­по­ло­жи­тель­но у эт­ру­сков, - зо­ло­тая ко­ро­на, крес­ло из сло­но­вой кос­ти, а так­же сви­та из 12 лик­то­ров. Эти инсигнии ис­поль­зо­ва­лись и в Римской рес­пуб­ли­ке в ка­че­ст­ве зна­ков от­ли­чия кон­су­лов и выс­ших ма­ги­ст­ра­тов.

В сред­ние ве­ка зна­че­ние тер­ми­на «инсингии» сбли­зи­лось с по­ня­ти­ем «ре­га­лии»; под инсигниями по­ни­ма­лись так­же гер­бы, зна­мё­на и другие сим­во­лы при­над­леж­но­сти к оп­ре­де­лён­ной со­ци­аль­ной груп­пе (ски­петр, ко­пьё, трон, меч, по­сох и другие). Они ис­поль­зо­ва­лись, как пра­ви­ло, на инау­гу­ра­ци­он­ных и других тор­же­ст­вен­ных це­ре­мо­ни­ях, как пер­со­наль­ных, так и кор­по­ра­тив­ных (например, в уни­вер­си­те­тах). Инсигнии па­пы Рим­ско­го вклю­ча­ли пал­лий (знак пол­но­ты епи­скоп­ско­го слу­же­ния), «пер­стень ры­ба­ка» и хо­ругвь. Сре­ди мно­го­численных инсигний им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии - пол­ный ком­плект це­ре­мо­ни­аль­но­го одея­ния, ко­ро­на, ски­петр, дер­жа­ва и прочее

С на­ча­лом Но­во­го вре­ме­ни под инсигниями ста­ли по­ни­мать­ся пре­имущественно государственная сим­во­ли­ка и зна­ки ор­де­нов, упот­реб­ле­ние ко­то­рых во мно­гих слу­ча­ях за­щи­ще­но за­ко­ном, ог­ра­ни­чи­ваю­щим пра­во ис­поль­зо­ва­ния инсигний оп­ре­де­лён­ным кру­гом лиц или ор­га­ни­за­ций.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)