ИМПЕРИЙ

Империй (лат. imperium — букв. «приказ», от глагола imperare) — в Риме Древнем власть высших магистратов (прежде всего консулов и преторов , а также чрезвычайных: диктатора и магистра конницы), в которой воплощался суверенитет римского народа (imperium populi Romani).

Значение понятия И., как и реальное содержание подразумевавшихся им полномочий в военной, административной, судебной и иных сферах, претерпевали изменения, и эта эволюция остается одной из тем исторических и правовых исследований: на смену теории Моммзена о всеобъемлющем и неограниченном И., ведущем свое происхождение от власти римских царей, пришла гораздо более сложная картина соотношения И. с другими видами власти (например, potestas магистратов, не обладавших И.). Важным было различение i. domi и i. militiae, т.е. отправления власти внутри городской черты Рима (померия) и за его пределами. На территории Рима И. был ограничен законами и деятельностью других органов власти, тогда как вне померия он не имел этих ограничений и носил более выраженный военный характер. Управление провинциями в эпоху Республики осуществляли бывшие магистраты на основании «продления» их И. Чрезвычайные полномочия, которыми наделялись римские военачальники в I в. до н. э. (например, Помпей для борьбы с пиратами в 67 до н. э.), стали одной из правовых основ власти императоров : именно imperium proconsulare (проконсульский И.) обеспечивал принцепсу командование войсками. И. предоставлялся на основе специального закона (lex curiata de imperio); в надписи на бронзе сохранился такой закон, оформлявший власть Веспасиана (22 декабря 69 н. э.). Внешними атрибутами обладания И. служили фаски, которые несли сопровождавшие магистратов ликторы.

По мере роста римской державы понятие И. стало приобретать территориальное измерение: уже во II в. до н. э. появилось выражение «живущие под властью римского народа».

Лит.: Дементьева В. В. Римская civitas республиканской эпохи // Античный полис. Курс лекций. М., 2010. С. 130—175; Imperium. // Cahiers du Centre Gustave Glotz. 1992. Vol. 3. P. 163—237; Bleicken J. Imperium consulare/proconsulare im Übergang von der Republik zum Prinzipat // Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von Alfred Heuss. Kallmünz, 1993. S. 117—133. Lintott A. W. Imperium Romanum. Politics and Administration. 1993.