ЭРАРИЙ (лат. aerarium)

Римская государственная казна.

Название происходит от aes – медь, бронза, монета, деньги. Эрарий располагался в храме Сатурна на Капитолии, поэтому его часто называли «эрарием Сатурна». Главная задача эрария – хранение государственных денег и текущие операции с ними. Кроме того, эрарий исполнял функции государственного архива: в нем хранились записи о государственных долгах и обязательствах, налоговые документы, договоры аренды государственного имущества, финансовая отчетность магистратов, описи полей, письменные клятвы, решения народных собраний и постановления сената.

Во времена Республики эрарий подчинялся сенату, управляли им два квестора с помощью эрарных трибунов и обслуживающего персонала (писцы, слуги и т.п.); Цезарь вместо них назначил двух эдилов . Во времена империи у сената осталось только формальное право контроля за эрарием, реально он подчинялся императору и практически слился с частной казной императора ( фиском ). Эрарием в то время управляли преторы и квесторы, Нерон создал должность префекта эрария.

После того, как в 357 г. до н.э. по закону Манлия был введен налог в 5% стоимости каждого раба, отпускаемого на волю, был образован священный эрарий (aerarium sanctius или interius), государственный резервный фонд. Им пользовались в случае крайней необходимости (209 г. до н.э. и др. случаи). В 49 г. Цезарь реквизировал его средства для борьбы с Помпеем.

В 6 г. н.э. Август учредил военный эрарий для обеспечения выходного пособия солдатам, направив в него 170 000 000 сестерциев из своих средств. Он пополнялся за счет 1% налога со всех продаж и 5% налога с наследств. Заведовали им префекты военного эрария, выбиравшиеся сначала по жребию, затем назначаемые императором.

Иллюстрация :

Развалины храма Сатурна.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев