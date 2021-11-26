ЭДИЛ (лат. aedilis, от aedes храм)

Магистратура в древнем Риме .

Магистратура эдилов была учреждена в 494 г. до н.э. вместе с народным трибунатом; изначально эдилы были помощниками трибунов, которые передавали им менее важные дела. Их основная функция заключалась в уходе и присмотре за храмом Цереры и Дианы на Авентине и культами всех плебеев . Кроме того, они были назначены хранителями решений сената и результатов плебесцитов. Постпенно круг из обязанностей расширился: они следили за частными и общественными постройками (своевременый ремонт или снос, водоснабжение участков и зданий и т.п.), за состоянием улиц и мостовых, уборкой мусора и общим санитарным состоянием города, распределением зерна среди народа, осуществляли надзор за рынками и общественными землями, проводили игры и праздники, следили за порядком в городе. После избрания между эдилами проводилась жребьевка районов Рима, за которые они отвечали. В их распоряжении были глашатаи (praecones), писцы (scribae) и посыльные (viatores).

В 367 г. до н.э. к ним добавилось два курульных эдила, избираемых сначала из патрициев , затем поочередно из патрициев и плебеев, наконец, это перестало иметь значение. Курульные эдилы имели ряд преимуществ (курульные кресла, тога-претекста, право выставлять изображения предков) и право издавать эдикты о правилах купли-продажи и контрактах; на основаниях этих эдиктов решались имущественные споры. Еще одно отличие состояло в том, что курульные эдилы занимались проведением Великих или Римских игр, театральных представлений и Мегалезийских игр, а плебейские эдилы проводили Плебейские игры; для прочих праздников это не имело значения.

Часто эдилы несли огромные расходы на эти представления для того, чтобы угодить народу и заручиться их поддержкой на выборах. Налагаемые эдилами штрафы шли в отдельные отделы их казны – курульную и плебейскую. В 45 г. до н.э. Цезарь увеличил число народных эдилов до 4, обязанностью новых стало следить за обеспечением Рима зерном. Эдилы продолжади существовать и во время имеприи, но их полномочия постепенно сокращались, переходя к префекту города, перфектам ночной стражи и другим магистратам. В колониях и муниципиях также существовали свои эдилы, функции которых были сходны с римскими.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев