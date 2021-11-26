ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ

ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ ЗАКОНЫ - свод законов Древнего Рима, созданный по требованию плебеев в 451-450 годах до н.э. особо избранной коллегией децемвиров.

Пред­став­лял со­бой за­пись пра­во­вых обы­ча­ев и но­вых за­ко­нов, ко­то­рые со­дер­жа­ли по­ста­нов­ле­ния о по­ряд­ке су­до­про­из­вод­ст­ва, не­ко­то­рые пра­ви­ла со­блю­де­ния об­щественного по­ряд­ка и спо­кой­ст­вия, ре­гу­ли­ро­ва­ли во­про­сы лич­ных и иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний в се­мье и об­щи­не, а так­же оп­ре­де­ля­ли ви­ды пре­сту­п­ле­ний и на­ка­за­ний. Бы­ли за­пи­са­ны пер­во­на­чаль­но на 10 дос­ках, за­тем по тре­бо­ва­нию пле­бе­ев бы­ли до­бав­ле­ны 2 (от­сю­да название); раз­ме­ща­лись для все­об­ще­го оз­на­ком­ле­ния на городской пло­ща­ди. За­ко­ны из­ло­же­ны осо­бой рит­ми­зи­ро­ван­ной про­зой, удоб­ной для за­по­ми­на­ния, их за­учи­ва­ли в шко­лах наи­зусть. Текст за­ко­нов ци­ти­ро­вал­ся и ком­мен­ти­ро­вал­ся на про­тя­же­нии не­сколь­ких сто­ле­тий. По­сколь­ку пер­во­на­чаль­ный текст не со­хра­нил­ся, он ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся на ос­но­ве упо­ми­на­ний или ци­тат из со­чи­не­ний пи­са­те­лей и юри­стов ( Ци­це­рон , Гай и др.).

Су­деб­ный про­цесс от­ли­чал­ся стро­гим фор­ма­лиз­мом, раз­де­ле­ни­ем функ­ций ме­ж­ду пуб­лич­ным ад­ми­ни­ст­ра­то­ром-пре­то­ром и судь­ёй из ча­ст­ных лю­дей, на­зна­чае­мым для при­ня­тия окон­ча­тель­но­го ре­ше­ния спо­ра. В иму­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ни­ях до­ми­ни­ро­ва­ли взаи­мо­от­но­ше­ния ча­ст­ных соб­ст­вен­ни­ков на зем­лю и то­ва­ры, в них пре­ду­смат­ри­ва­лось раз­но­об­ра­зие ви­дов сде­лок на ос­но­ве сво­бод­но­го со­гла­ше­ния (ку­п­ли-про­да­жи, ме­ны, зай­ма и др.). Бы­ло за­кре­п­ле­но стро­гое дол­го­вое пра­во, уг­ро­жав­шее не вы­пол­нив­ше­му су­деб­ное ре­ше­ние долж­ни­ку смерт­ной каз­нью, име­лись ог­ра­ни­че­ния соб­ст­вен­но­сти на про­цен­ты с дол­га и рос­тов­щи­че­ст­во . Внут­ри­се­мей­ные от­но­ше­ния осу­ще­ст­в­ля­лись под на­ча­лом очень силь­ной и без­ус­лов­ной вла­сти от­ца - гла­вы се­мей­ст­ва. Боль­шое вни­ма­ние уде­ле­но доб­ро­со­сед­ско­му пра­ву, свя­зан­но­му с поль­зо­ва­ни­ем зе­мель­ным уча­ст­ком и об­ре­ме­няе­мо­му раз­ны­ми слу­жеб­но­стя­ми (например, пра­вом про­хо­да, про­во­за, про­го­на и про­но­са).

Ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти Двенадцати таблиц законов: вве­де­ние за­кон­но­сти вме­сто про­из­во­ла ма­ги­ст­ра­тов как не­об­хо­ди­мой ос­но­вы для вы­не­се­ния стро­го оп­ре­де­лён­ных су­деб­ных ре­ше­ний и на­ка­за­ний, та­ким об­ра­зом, по Ти­ту Ли­вию, и за­кре­п­ля­лось «урав­не­ние в сво­бо­де» (пат­ри­ци­ев и пле­бе­ев); стро­гий фор­ма­лизм пра­ва с вклю­че­ни­ем ко­манд­ных пра­вил (та­ких как «пусть не уп­ла­тив­ший…» или «да бу­дет сво­бо­ден…»); при­вле­че­ние к от­вет­ст­вен­но­сти пра­во­на­ру­ши­те­лей с уча­сти­ем за­ин­те­ре­со­ван­ной сто­ро­ны (на­силь­ст­вен­ный при­вод долж­ни­ка в суд, за­хват ве­щи в обес­пе­че­ние дол­га и др.); ка­зуи­стич­ность по­строе­ния пра­вил-тре­бо­ва­ний (по прин­ци­пу «ес­ли-то-ина­че»); обя­за­тель­ст­во счи­та­лось воз­ни­каю­щим не толь­ко из до­го­во­рён­но­сти, но и вслед­ст­вие при­чи­не­ния вре­да (де­лик­та); тяж­ки­ми пре­сту­п­ле­ния­ми счи­та­лись кол­дов­ст­во, убий­ст­во, во­ров­ст­во, из­ме­на.

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