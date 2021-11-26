ДУУМВИРЫ (лат. duoviri, два мужа)

В древнем Риме два должностных лица, выполняющих какое-либо государственное поручение.

Самые известные дуумвиры – duovires juri (иногда использовалась архаическая форма jure) dicundo (два мужа для судопроизводства), верховные городские судьи для римских муниципиев и колоний, функции которых были аналогичны функциям консулов . Они председательствовали в городском совете, осуществляли исполнительную власть, носили toga praetexta и сопровождались двумя ликторами. Избирались они городским советом. Во времена Империи эта должность сохранилась, но их юрисдикция была ограничена.

Кроме того, нам известно и о других дуумвирах: duoviri navales – начальниках флота, подчиненных консулам; должность учреждена в 312 г. до н.э.; duoviri sacris faciundis (или sacrorum) – мужи для священнодействий, в их ведении были книги Сивилл, позже их число было увеличено до 10, а позже до 15 человек ; duoviri capitales – следователи по делам о государственной измене; duoviri quinquennales – цензоры, осуществлявшие перепись в муниципиях и колониях; duoviri aedi locandae – наблюдатели за ходом строительства храма; duoviri aedi dedicandae – магистраты, осуществлявшие посвящение храма; duoviri viis extra urbem purgandis – чиновники, следившие за состоянием улиц вне городских стен.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев