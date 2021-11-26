ДИКТАТУРА В ДРЕВНЕМ РИМЕ

ДИКТАТУРА (лат. Dictator, Magister populi - «диктатор», «начальник народа») - институт единоличной выборной должностной власти в древнем Риме .

По всей видимости, он заменил древнюю царскую власть в некоторых латинских городах (по крайней мере, засвидетельствован в Альбе-Лонге – Dionys., V, 74); в Риме – высшая экстраординарная магистратура республики, назначавшаяся в чрезвычайных обстоятельствах или для исполнения определенных внутригосударственных дел (проведение выборов, освящение храма). Знаками неограниченной власти диктатора были курульное кресло, тога-претекста и 24 ликтора с фасциями . Власть диктатора являлась высшей по отношению ко всем должностным лицам, вынесенные им приговоры не подлежали апелляции народного собрания, а его решения – интерцессии (праву вето) народных трибунов. Диктатора назначал консул по постановлению сената на срок не более шести месяцев.

Характерный для республиканского Рима принцип коллегиальности проявлялся в том, что диктатор обязан был немедленно после вступления в должность назначить своего помощника – начальника конницы, чья власть была производной от диктаторской и подчиненной ей (см.: Cic. De Leg., III, 9). Исполнив возложенное на него поручение, диктатор, хотя бы и до истечения шестимесячного срока, слагал свои полномочия.

Тит Ливий утверждает со ссылкой на древнейших писателей, что первым диктатором был Тит Ларций, избранный согласно закону из числа бывших консулов в 501 г. до н. э. (см.: Liv., II, 18). В период ранней республики патриции нередко прибегали к диктатуре как к крайнему средству давления на плебеев в случае очередного обострения сословной борьбы. Вскоре после законов Лициния-Секстия плебеи были допущены к диктатуре, а первым диктатором из числа плебеев стал Гай Марций Рутил (356 г. до н. э.).

Последним диктатором, назначенным до эпохи гражданских войн, стал Гай Сервилий Гемина в 202 г. до н. э. В 82 г. до н. э. Луций Корнелий Сулла был провозглашен диктатором «для устройства государства» (rei publicae constituendae causa) на неопределенное время. Он добровольно сложил эту диктатуру через три года.

В 44 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь, ежегодно назначавшийся диктатором начиная с 49 г. до н. э., был провозглашен «вечным диктатором» (dictator perpetuus) и оставался в этой должности вплоть до своей гибели. Однако необходимо отметить, что диктатура эпохи гражданских войн напоминала раннереспубликанскую диктатуру лишь по форме, в сущности, превратившись в неограниченную единоличную власть, опирающуюся на военную силу. После Цезаря диктатура окончательно прекратила свое существование в Риме как политический институт.

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Цинциннат слагает с ебя диктаторские полномочия. Цинциннати (США).

Автор статьи: А.В. Васильев