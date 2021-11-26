ДЕЦЕМВИРЫ (лат. decemviri ‒ десять мужей)

Название различных коллегий в древнем Риме , состоящих из десяти человек.

Самая известная из них – децемвиры с консульской властью для записи законов (decemviri consulari imperio legibus scribendis), десять человек для составления свода законов, которым было поручено управление государством. В 462 г. до н.э. Гай Терентилий Арса предложил выбрать пять человек для записи законов, но патриции воспротивились этому предложению; только через девять лет три человека были направлены в Грецию на год для изучения законов различных городов. На 451 г. было назначено 10 патрициев, которым была поручена запись законов; другие магистраты, включая народных трибунов , на этот год не избирались. В их число входили Аппий Клавдий Красс, Тит Генуций Авгурин (вероятно, избранные консулы), префект города, два квестора по делам об убийстве (quaestores parricidii) и пять человек, избранных центуриями. Ими был составлен свод законов в десяти частях, которые, после утверждения сенатом и центуриатными комициями , были записаны на металлических таблицах и выставлены на форуме перед зданием сената.

Было решено продлить деятельность коллегии на 450 г., так как работа не была завершена. Из числа прежних децемвиров в нее вошел только Аппий Клавдий, от трех до пяти новых членов были плебеями. Ими были составлены новые законы, среди которых был запрет на законный брак между патрициями и плебеями. Они были записаны на двух дополнительных таблицах, но новые децемвиры вызвали недовольство своим правлением и произволом. По прошествии годичного срока они отказались сложить полномочия. Убийство бывшего трибуна Луция Сикция Дентата и попытка насилия Аппия Клавдия над плебейской девушкой Виргинией спровоцировали восстание и сецессию плебеев. Перемирие между сословиями было заключено на условиях восстановления прежнего порядка и отмены власти децемвиров; созданные ими законы вошли в историю как «Законы XII таблиц» .

Современные ученые сомневаются в историчности ряда деталей деятельности децемвиров, но в целом, эта история заслуживает доверия. Кроме того, существовали: 1) decemviri litibus или stlitibus judicandis (децемвиры для разрешения тяжб) – судебные магистраты, рассматривавшие гражданские дела; 2) decemviri sacris faciundis (децемвиры для совершения священнодействий) – см. квиндецемвиры ; 3) decemviri agris dividundis (децемвиры для распределения земли), назначавшиеся для распределения общественной земли между гражданами.

Иллюстрация :

Ф.де Мура. Смерть Виргинии. Холст, масло. Ок. 1760 г. Манчестер.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев