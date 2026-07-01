"Civis Romanus sum" — "Я – римский гражданин" Именно эту фразу, согласно Библии (книга "Деяния апостолов"), апостол Павел сказал римскому тысяченачальнику, когда тот по просьбе ненавидящих проповедника Христианства иудейских священников велел наказать Павла розгами. Когда его стали привязывать, Павел сказал сотнику (центуриону): "Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?" Сотник перепугался и побежал сообщить тысяченачальнику, тот также очень испугался, что посмел не то что велеть бичевать, а даже связать римского гражданина! (Деяния 22:25).

Именно эту фразу, согласно Библии (книга "Деяния апостолов"), апостол Павел сказал римскому тысяченачальнику, когда тот по просьбе ненавидящих проповедника Христианства иудейских священников велел наказать Павла розгами. Когда его стали привязывать, Павел сказал сотнику (центуриону): "Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?" Сотник перепугался и побежал сообщить тысячнику, тот также очень испугался, что посмел не то что велеть бичевать, а даже связать римского гражданина! (Деяния 22:25). И, поскольку Павел стал требовать суда у кесаря (императора), чтобы замять ситуацию, его быстро отправили на корабле в Рим. Там, впрочем, через несколько лет Павла всё же казнили, но опять-таки, как римского гражданина, не распяли, а (единственного из апостолов!) убили мечом.

Права и обязанности

Таким образом, римское гражданство (даже полученное не природным римлянином), давало человеку ряд прав и преимуществ.

Граждане имели следующие права:

Право голосовать в народном собрании ( Ius suffragiorum);

Право гражданской и военной службы ( Ius honorum );

Право собственности и заключения любых сделок ( Ius commercii );

Право на законный брак, предоставлявший римское гражданство и рождённым в нём детям ( Ius connubii );

Право сохранения римского гражданства при переселении в полис сопоставимого статуса – в римские колонии и провинции ( Ius migrationis );

Право на иммунитет от любых местных норм и закоенов;

Право на суд, подачу исков и обжалование судебных решений;

К римскому гражданину нельзя было применять пытки и телесные наказания, а также смертную казнь даже в случае государственной измены (кроме военных во время службы), а обвиняемый в госизмене имел право на суд в Риме.

Правда, к военнослужащим для поддержания дисциплины казнь и телесные наказания применялись: символом власти центуриона была палка, которой он мог ударить нерадивого солдата. А, например, консула сопровождали ликторы, неся пучок розог с вставленным туда топором: и бежавший с поля боя легион мог быть подвергнут децимации – казни каждого десятого, которого сперва на глазах у всех пороли, а затем обезглавливали. Кроме того, солдатам до определённой эпохи не дозволялось жениться до завершения их 20-летней службы. Т.е. для армии некоторые ограничения в правах существовали.

Разумеется, права римских граждан сопрягались с обязанностями :

Граждане от 17 до 46 лет были военнообязанными и должны были по приказу выступать на войну (причём, до реформы Мария – со своим оружием). За уклонение от воинской службы полагались штраф с конфискацией имущества, а могли и продать в рабство.

Граждане были обязаны регулярно проходить ценз — процедуру регистрации имущества и состава семьи. А также – платить все налоги и сборы, включая дополнительные "военные" в случае войны.

Граждане, имея право голоса (jus suffragii) и право избираться на государственные должности (jus honorum), обязаны были участвовать в политической жизни своего города. Уклоняющиеся от политики считались неблагонадёжными.

Граждане обязаны были участвовать в государственных религиозных культах (в семье роль жреца выполнял глава семьи). Отказ или демонстративное "безбожие" влекло ответственность.

Патриции и плебеи

При этом римские граждане подразделялись на категории. Патриции из старых родов носили отличительную красную полосу на тоге, заседали в Сенате, занимали важнейшие должности и составляли римскую аристократию. Плебеи были гражданами попроще – ремесленники, торговцы, земледельцы. Но они имели право голосовать и выбирать, имели трибунов для защиты своих прав, а были случаи, когда плебеев даже выбирали консулами. Ещё рядом жили латиняне – "почти граждане" с ограниченным набором прав. Имелись в Риме т.н. перегрины – живущие в Риме свободные иностранцы, которые здесь работали, платили налоги, но гражданами не являлись. И, наконец, были рабы , которые и людьми-то, строго говоря, не считались.

Существовало несколько способов стать римским гражданином, даже не будучи рождённым от римлянина и римлянки:

Самый распространённый – служба в римских легионах, куда после реформы Мария брали всех: отвоевав 20 лет и умудрившись уцелеть, человек получал полноправное гражданство – этим пользовались главным образом перегрины и союзники Рима. При этом солдатам союзных вспомогательных войск гражданство давалось только через 30 лет службы.

Можно было совершить подвиг: отбить нападение врагов, получив лавровый венок, спасти жизнь полководцу или какому-то другому важному человеку: героев в Риме всегда уважали и стремились иметь их на своей стороне. Например, в эпоху империи римское гражданство за особую доблесть было пожаловано сразу целому легиону Alauda ("Жаворонки"), состоящему из галлов.

Можно было гражданство "купить", принеся Риму значительное финансирование на строительство акведука, дороги, моста или чего-то столь же важного. Впрочем, подкуп сенаторов тоже широко использовался.

Бывали случаи, когда римское гражданство присваивалось всем жителям какого-то города, например – за поддержку победившей стороны в междоусобной войне, но это были единичные случаи.

Ну, и было ограниченное в правах гражданство – освобождённые хозяином рабы становились "вольноотпущенниками" – вроде как свободными, но без права голосовать и избираться на должности. Причём, если отпускал раба квирит (полноправный гражданин), тот становился, хотя и с некоторыми ограничениями, римским гражданином. Если же хозяин сам получил гражданство по какому-либо эдикту, вольноотпущенник имел только латинское гражданство.

Когда гражданство погубило империю

Число римских граждан всех категорий непрерывно росло. Сначала ими были только уроженцы Рима. Потом – союзные соседи из Лациума. Потом гражданство стали требовать ранее завоёванные города, начались Социальные войны с италиками, и в итоге римское гражданство распространили на всех жителей Италии. Потом за нею последовали Испания и Галлия, а там и всё Средиземноморье.

Закончилось всё эдиктом императора Каракаллы, который в в 212 году взял и подписал эдикт, по которому римлянами становились все свободные жители империи. Т.е. римское гражданство обесценилось: вместо привилегии, за получение которой надо бороться, оно превратилось в нечто вроде современного паспорта, фиксирующего гражданскую принадлежность.

Это в итоге и погубило Римскую империю. "Новые римляне" абсолютно не походили на прежних: им чужды были идеи служения Родине и самопожертвования, они не хотели служить в легионах и умирать за Империю (зачем, если можно нанять каких-нибудь варваров?), не создавали семьи, не рождали детей, предавались разнообразным позаимствованным у побеждённых ими народов порокам. И в итоге были завоёваны презираемыми ими же "варварами", многие из которых, кстати, как раз и служили в римских войсках в качестве союзников. Увы, когда святыни и принципы обесцениваются, а в "свои" зачисляют кого угодно (лишь бы налоги платили) так происходит со всеми и всегда.