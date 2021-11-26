ЦЕНЗОР

ЦЕНЗОР (лат. Censor) - наименование двух должностных лиц Римской республики, избиравшихся раз в пять лет сроком на 18 месяцев для проведения ценза и некоторых других функций.

Цензура была учреждена в 443 г. до н. э., как сообщает Ливий по причине того, что ценз не проводился консулами уже 17 лет из-за множества других дел (Liv., IV, 8). Таким образом, функция проведения ценза и связанные с этим полномочия до учреждения цензуры, несомненно, относились к компетенции высших магистратов республики. Учреждение цензуры оказалось также связано с логикой сословной борьбы, поскольку стало реваншем патрициата за уступку плебсу в согласии на избрание вместо консулов военных трибунов с консульской властью, магистратуры, доступ к которой был открыт не только патрициям , но и плебеям.

Создание отдельной магистратуры для проведения ценза было одним из наиболее важных этапов в дроблении консульских полномочий и становлении системы римских магистратур в ее классическом виде. Первоначально цензоры избирались сроком на 5 лет, но в 434 г. до н.э., согласно Ливию, диктатор Мамерк Эмилий провел закон о сокращении срока полномочий цензоров с пяти до полутора лет (Liv., IV, 24). Есть предположение, что ранняя цензура находилась под сильным влиянием сената и в рамках административного управления в первые века республики рассматривалась виднейшими сенаторами как противовес консулату.

Со временем цензура превратилась в действительно независимую магистратуру, в особенности, когда цензоры обрели такое важное полномочие, как составление списка сенаторов (lectio senatus). По-видимому, это произошло между 318 и 312 гг. до н. э. в результате так называемого плебисцита Овиния, о котором кроме этого практически ничего неизвестно (Fest., s. v. praeteriti senatores). Первым плебейским цензором стал Гай Марций Рутил, избранный в 351 г. до н. э. (Liv., VII, 22, 7-10). В дальнейшем цензура превратилась в одну из самых почетных римских магистратур, поскольку цензорами обычно избирались бывшие консулы, а также вследствие того, что никто не мог занимать эту должность дважды.

Кроме проведения переписи цензоры осуществляли надзор за нравами (отсюда проистекает nota censoria, то есть право цензора исключать провинившегося гражданина из сената или всаднического сословия, а также переводить в разряд эрариев, облагая дополнительным налогом), осуществляли сдачу на откуп общественных земель и государственных доходов, а также сдавали подряды на сооружение и содержание общественных зданий и сооружений.

В 81 году до н. э. диктатор Сулла упразднил должность цензора, но уже в 70 году до н. э. цензура была восстановлена. Цезарь около 46 года до н. э. вновь ликвидировал эту должность вплоть до повторного, но уже формального восстановления ее Августом. После двух цензоров времен Августа цензорские полномочия принимал на себя только сам принцепс. Начиная с Домициана император получал цензорские полномочия пожизненно.

Автор статьи: А.В. Васильев