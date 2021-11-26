ТРАГЕДИЯ (др.-греч. τραγωδία)

В античности один из главных драматургических жанров .

Изображал крайне острые и зачастую неразрешимые жизненные противоречия, в основе которых лежит конфликт между личностью героя с самим собой или другими персонажами пьесы, а также различными независящими от человека силами, главным образом, роком. Драматическая борьба в большинстве случаев завершается неизбежной гибелью героя.

Оформление трагедии в качестве самостоятельного жанра связано с культом бога Диониса. Характерной особенностью культа являлись дифирамбы – религиозные песни, исполнявшиеся многолюдными хорами под аккомпанемент флейты или кифары и сопровождавшиеся танцами, мимически воспроизводившими содержание песни. В исполнении некоторых разновидностей дифирамба принимали участие лица, изображавшие сатиров, козлоногих спутников Диониса, что, по-видимому, и послужило закреплению за новым жанром названия «трагедия»: от др.-греч. τράγος (козел) и др.-греч. ᾠδή (пение).

Постепенно поэты, начиная с Ариона (VII-VI вв. до н. э.), придали дифирамбу литературную форму. Феспид (VI в. до н. э.) первым стал использовать наряду с хором одного актера, что создало предпосылку для возникновения диалога и настоящей игры. Из числа современных ему трагиков нам известны Херил, Пратин и Фриних. Впоследствии трагедия вышла из узкого круга сюжетов, связанных с Дионисом, и получила в свое распоряжение все богатство греческих мифов и легенд. Однако на этой стадии развития трагедия была еще очень проста и не позволяла представить подлинного драматического конфликта. Подлинным переворотом в технике драмы стало введение Эсхилом (525/524 – 456/455 гг. до н. э.) второго актера. Позже Софокл (496/495-406/405 гг. до н. э.) добавил к действию третьего актера.

В творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида (484 до н. э. - 406 до н. э.) греческая трагедия достигла вершины своего развития. В образах мифологических героев эти поэты отражали черты современной им действительности и насыщали свои трагедии вечными общечеловеческими проблемами, до сих пор привлекающими зрителей своей не устаревающей жизненностью.

История сохранила для нас имена и других поэтов, продолживших традиции трагического жанра: сына Эсхила Эвфориона, сына Софокла Иофонта и внука Софокла-младшего, сына Еврипида Еврипида-младшего, Иона Хиосского, Неофрона, Ахея, Агафона, Крития и др. Однако трагедийная поэзия больше не рождала произведений, достойных сравниться с творчеством трех великих трагиков V в. до н. э.

Древний Рим, несмотря на наличие своих традиций сельских празднеств с исполнявшимися на них веселыми песнями – фесценнинами, не смог создать своей самобытной трагедийной формы. Уже с начала III в. до н. э., в эпоху владычества Рима над всем Средиземноморьем, стало заметным интенсивное влияние на Рим греческой культуры и искусства. На праздничных играх 240 г. до н. э. грек Ливий Андроник впервые выступил с трагедией, составленной по греческому образцу. Это событие дало толчок развитию серьезной и оживленной литературной деятельности в Риме, в том числе драматической. Вслед за ним Квинт Энний, Марк Пакувий, Луций Актий и ряд других поэтов пытались продолжать творчество в жанре аттической трагедии, изменяя ее содержание в соответствии с идейно-художественными воззрениями римской знати.

В эпоху Римской империи трагедию пытается возродить поэт и философ Сенека. Отличаясь правильностью метрической формы, живостью изложения и фантазией, трагедии Сенеки были весьма риторичны, статичны и перегружены внутренними переживаниями героев. Другим их недостатком является слишком большая подражательность аттической трагедии, что лишь подчеркивало искусственность попытки создания римского трагического жанра, который не обладал в полной мере традицией и связью с народным творчеством. Подражательная по своему характеру римская трагедия в творчестве Сенеки представляет все признаки распада жанра и в скором времени действительно отмирает, уступив место исключительно развлекательным зрелищам в театре Римской империи.

Автор статьи: М.В. Поникаровская